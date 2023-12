Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Zu einem ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder lädt der Arbeitskreis „Trauer - Leben“ betroffene Eltern und Geschwister im Landkreis Biberach am Sonntag, 10. Dezember, 18.30 Uhr in die evangelische Kirche, Martin-Luther Straße 6, in Warthausen ein.

Wenn ein Kind bei der Geburt, als Jugendlicher oder als Erwachsener gleich ob durch Unfall, Suizid oder Krankheit verstirbt, verändert das eine Familie einschneidend, so die Diakonie Biberach. Die entstehende Lücke kann die betroffenen Eltern und Geschwister aus dem Gleichgewicht bringen. Sowohl schmerzliche als auch dankbare Erinnerungen an dieses Kind begleiten die Betroffenen ihr Leben lang. An jedem zweiten Sonntag im Dezember werden weltweit um 19 Uhr Kerzen für die verstorbenen Kinder angezündet. Man kann sie mitbringen oder dort bekommen. Wer nicht die Kraft zum Kommen findet, kann zum Gedenken eine Kerze daheim anzünden und bekommt auf Wunsch die Predigt zugesandt. Näheres gibt es bei Karl-Heinrich Gils, Diakonie, telefonisch 07351/150250 oder per Mail an [email protected] oder bei Renate Fuchs, Kontaktstelle Trauer, telefonisch 07351/8095 407 oder per Mail an [email protected].