Giuseppe Passarelli hat eine Leidenschaft: Fürs Schnitzen. Allerdings greift er dafür nicht zum Holzblock, sondern zu Zucchini, Melone oder Mango - und das mit Erfolg. Bei der Olympiade der Köche in Stuttgart hat er die Silbermedaille verliehen bekommen.

In seinem Ristorante Passarelli in Warthausen nimmt sich der Koch nur selten Zeit für seine Kreationen, konzentriert sich mehr auf seine Mitarbeitenden und Gäste. Dabei hat er extra für seine Arbeit das Obstschnitzen gelernt, mithilfe von Büchern und Videos.

Kochen liegt ihm im Blut

Unter den Konkurrenten bei den internationalen Wettbewerben wie beim World Cup in Luxemburg oder zuletzt bei den „Culinary Olympics“ in Stuttgart sei das eine Seltenheit, schildert er. Die meisten seien professionelle Schnitzer, die ihre Kreationen an andere Restaurants oder für Feiern verkaufen würden, und führen nicht ein eigenes Restaurant.

Er liebt die Wettkämpfe aber, auch wenn er nicht viel Zeit zum Trainieren hat. „Ich gehe immer“, sagt er, „Das ist meine ,Arte’, meine Passion.“ Möglich macht das auch seine Familie, die ihn bei den Wettkämpfen begleiten und unterstützen. Gastronomie liegt ihnen im Blut.

Seine Brüder Marco und Enzo betreiben ebenfalls Restaurants, das gleichnamige Passarelli in Ehingen und das Balla Casa in Bad Waldsee, sein Vater hat jahrzehntelang in der Goldenen Taverne gekocht und seine Mutter in Süditalien war es, die Giuseppe Passarelli dazu inspiriert hat, selbst Koch zu werden. „Meine Mutter ist eine tolle Köchin“, sagt er schwärmend.

Erfolg in internationaler Konkurrenz

Alle von ihnen und auch seine Frau und Tochter würden ihn unterstützen und ermuntern, immer wieder an den Wettkämpfen teilzunehmen. Die genaue Disziplin hat die Bezeichnung „Live Carving Fruits and Vegetables“.

Die Teilnehmer müssen innerhalb von drei Stunden vor den Augen einer internationalen Jury fünf Obst- oder Gemüseteile schnitzen. Dabei achten sie etwa auf den Schwierigkeitsgrad des Motivs, die Tiefe der Schnitte, aber auch die Sauberkeit des Arbeitsplatzes, erklärt Giuseppe Passarelli.

Für diese fünf Kreationen hat Passarelli die Silbermedaille erhalten. (Foto: Marco Passarelli )

Die „Culinary Olympics“ fanden in diesem Monat zum 26. Mal statt, im Rahmen der Intergastra, einer Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie in Stuttgart. Sowohl in der Vorrunde als auch im Finale erschnitzte sich Passarelli dort eine Silber-Wertung mit jeweils mehr als 80 von 100 Punkten.

„Ich bin froh, dass ich meine Nervosität und das Lampenfieber rechtzeitig in Griff bekam“, sagte er direkt nach dem Wettbewerb. Er sei zufrieden und stolz auf seine Leistung. Mit ein wenig Abstand sagt er nun aber auch: „Silber ist ein guter Platz, aber ich muss noch mehr machen.“

Hier kann man ihn schnitzen sehen

Deshalb will er auch in seinem eigenen Restaurant in Zukunft häufiger üben. Wenn dort einmal eines seiner Kunstwerke auf einem Teller landet oder das Buffet dekoriert, würden seine Gäste oft fragen: „Hast du das wirklich selbst gemacht?“

Mit seinen thailändischen Messern macht Giuseppe Passarelli auch mal in nur zehn Minuten aus einer Melone eine Rose. (Foto: Maike Daub )

Wenn er Zeit hat, zückt Passarelli dann sein thailändisches Schnitzmesser mit der biegsamen Klinge und beweist es ihnen. In zehn Minuten werden die Kunstwerke in seinen Augen zwar nicht ganz so sauber wie in drei Stunden, aber beeindruckend ist es allemal.

Das nächste Mal schnitzen wird Giuseppe Passarelli spätestens am 14. März. Bei seinem Bruder im Ristorante Passarelli in Ehingen findet da die Vernissage zu einer Ausstellung mit Skulpturen und Bildern von Uli Schmid statt. Giuseppe Passarellis Blumen und Blätter aus Obst und Gemüse passen da gut dazu, hofft er.