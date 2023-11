Unfall nach missachteter Vofahrt

Zwei Menschen haben bei einem Unfall in Warthausen am Montag leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr, als eine 38-Jährige mit ihrem Mercedes in der Straße Altes Ried fuhr. Ohne auf die Vorfahrt zu achten, fuhr sie in die Straße Eschbachwiesen ein. Von rechts kam ein 42-Jähriger mit einem Hyundai und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und elf Rettern im Einsatz. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei Biberach auf etwa 10.000 Euro, am Hyundai auf 15.000 Euro.