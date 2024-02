Testspielniederlage für SV Ochsenhausen

Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen hat das Testspiel beim Bezirksligisten SGM Warthausen/Birkenhard mit 0:1 (0:1) verloren.

Den Treffer für die SGM markierte Elidon Onuzi (40.).

Das nächste Testspiel bestreitet der SV Ochsenhausen am Samstag beim Bezirksligisten FC Wacker Biberach (Anstoß: 15 Uhr, Kunstrasenplatz I am Erlenweg). Am Sonntag spielt der SVO dann gegen den A-II-Kreisligisten FC Mittelbiberach (16 Uhr, Kunstrasenplatz in Ochsenhausen).

Weitere Testspieltermine: SV Mietingen - SV Schemmerhofen (Sonntag, 15 Uhr), FV Olympia Laupheim - SC Staig (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz in Laupheim), SV Sulmetingen - SC Staig (Sonntag, 12 Uhr, Kunstrasenplatz in Laupheim).