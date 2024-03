Ein Viertel des Jahres 2024 ist mittlerweile rum. In Warthausen wird es daher höchste Zeit, einen Haushalt für das laufende Jahr zu beschließen. Die Schwierigkeit dabei: Die Gemeinde müsste sparen. Doch auch eine neue Diskussion in der jüngsten Gemeinderatssitzung hat nur wenige Sparpotenziale aufgezeigt.

Für Kämmerin Sabrina Kühnbach wird es der letzte Haushalt sein, den sie für Warthausen erarbeitet, denn sie verlässt die Gemeindeverwaltung in wenigen Monaten. Vor dem Gemeinderat betonte sie noch einmal, dass das hohe Minus im Ergebnishaushalt nicht auf Dauer tragbar sei. Im aktuellen Haushaltentwurf liegt es für 2024 bei mehr als drei Millionen Euro. Schuld sind vor allem geringe Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei wachsenden Ausgaben besonders im Bereich Personal.

„Dieses Minus im laufenden Geschäft geht jetzt von unserem Sparkonto ab“, erklärte sie. Noch hat die Gemeinde Rücklagen. In der aktuellen Prognose werden die zwischen 2023 und 2027 aber um rund zehn Millionen Euro sinken. „Das wird uns irgendwann zum Verhängnis“, warnte Kühnbach.

Was alles zur Diskussion steht

Das Investitionsprogramm habe sich seit den letzten Beratungen im Herbst nur geringfügig verändert, sagte sie. Die großen Ausgaben für Projekte wie die Kita St. Elisabeth , die Kanalsanierung in Röhrwangen oder das Baugebiet Dafeld sind nach wie vor enthalten. Bereits im Oktober hatte der Gemeinderat seine Beratungen dazu begonnen, doch der Entwurf und Beschluss des Haushaltsplanes hat sich immer wieder verzögert. Auch jetzt hatten die Gemeinderäte noch einmal Gelegenheit Änderungsanträge zu stellen.

Die Ansichten, wie sinnvoll diese Diskussion ist, gingen zwischen Verwaltung und den verschiedenen Fraktionen im Gemeinderat allerdings weit auseinander. Franz Schuy (CDU) hatte an mehreren Stellen Gebrauch davon gemacht, Änderungen vorzuschlagen. „Mir liegt der Ergebnishaushalt sehr schwer im Magen“, sagte er in der Sitzung. Da das Jahr nun schon weiter vorgeschritten sei, könnte man den Haushaltsplan dementsprechend anpassen und Dinge streichen, die sich nun 2024 sowieso nicht mehr realisieren ließen.

„Wenn das halbe Jahr schon rum ist, sind wir natürlich alle schon klüger“, meinte auch Schuys Fraktionskollege Richard Matzenmiller. Ähnlich sah das auch Ulrich Geister (FWV). „Wir planen zu optimistisch“, sagte er, „also könnte man doch jetzt schon hingehen, um näher dranzukommen an unsere tatsächlichen Abschlüsse.“ Zur Diskussion standen etwa eine mögliche Solaranlage auf einem kommunalen Gebäude oder auch die Ausgaben für den Winterdienst. An beiden Punkten entschied der Gemeinderat könne man streichen.

Eine größere Diskussion gab es hingegen beim Thema Straßen. Schuy hatte angefragt, ob es nicht möglich sei, hier pauschal rund 130.000 Euro weniger im Haushalt zu hinterlegen. Nachdem Kämmerin Kühnbach aber gesagt hatte, dass das nicht so einfach sei, da sie ja einzelne Positionen innerhalb dieses Postens aufführen müsste, zog er den Antrag zurück - der kurz darauf aber von Heribert Moosmann (FWV) erneut gestellt wurde, schlussendlich aber knapp scheiterte.

Den Freien Wählern fehlen Sparvorschläge aus der Verwaltung

Nach einigem Hin und Her, bei dem der Tonfall zwischenzeitlich auch etwas lauter wurde, sagte Philipp Eggensberger (ÖBB) irgendwann: „Ich komme nicht mehr mit und ich meine das nicht lustig.“ Das ÖBB argumentierte dafür, den Vorschlägen der Verwaltung mehr zu vertrauen.

Die Freien Wähler sagten andererseits immer wieder, ihnen würden Sparvorschläge aus der Verwaltung fehlen. „Es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier sitzen und alles einzeln durchgehen“, sagte Hermann Huchler. „Das ist nicht unser Job im Rat, Herr Jautz. Unser Job ist das zu beschließen, was Sie uns vorschlagen.“

Gerade Positionen zu diskutieren, die schon beschlossen sind - wie die Sanierung der Kita St. Elisabeth - stieß auch bei der CDU nicht auf positive Reaktionen. „Wir dürfen nicht in jeder Sitzung wieder rückwärts gehen, sonst drehen wir uns im Kreis“, kritisierte Richard Matzenmiller auch seine Ratskollegen.

Noch heftiger äußerte sich Vera Schloßbauer (FWV) gegenüber Bürgermeister Jautz. Denn: Schon im Herbst hatte der Rat beschlossen, einige Ausgaben zu kürzen, etwa für Fahrten in die Partnergemeinde oder für Geschenke zu Jubiläen. Im Haushalt tauchten diese Gelder aber trotzdem wieder auf. Bürgermeister Wolfgang Jautz hatte sie eigenmächtig wieder aufgenommen. „Jetzt platzt mir die Hutschnur“, sagte Schloßbauer dazu. „Es ist beschlossen und daran haben Sie sich zu halten.“

Am Ende der Sitzung zog Heribert Moosmann ein Fazit: „Ich möchte einmal festhalten, dass wir jetzt 80.000 Euro gespart haben in zweieinhalb Stunden.“ Das sei nicht genug. Bürgermeister Jautz bedankte sich dennoch beim Gemeinderat, „wenn es auch heftig war in der Diskussion“. Der endgültige Beschluss des Haushaltsplanes ist für die Sitzung im April vorgesehen.