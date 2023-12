Nördlich von Birkenhard soll in Warthausen ein großer Solarpark entstehen. Der Entwurf des Bebauungsplans hierfür war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nachdem der Rat diesen gebilligt hat, geht er nun in die zweite Runde der öffentlichen Beteiligung.

Auf 19 Hektar will der Investor die Freiflächenphotovoltaikanlage entlang der Kreisstraße K7531 realisieren. Die Module sollen dabei laut dem Entwurf des Bebauungsplanes mindestens 10 Meter von der Straße entfernt entstehen und können bis zu sechs Meter hoch sein. Auch Trafostationen sowie Geräteschuppen sind auf dem Areal geplant.

Konflikt zwischen Landwirtschaft und Stromerzeugung

Bereits im Juli hatte das Vorhaben im Gemeinderat für Diskussionen gesorgt. Damals wurden die ersten Stellungsnahmen von Behörden und der Öffentlichkeit diskutiert. Großer Kritikpunkt hierbei: Dass die Anlage wertvolle landwirtschaftliche Flächen in Anspruch nehmen würde, denn bisher wird das Gelände als Ackerflächen genutzt.

Auch in der jüngsten Diskussion war das ein Thema. Der Konflikt zwischen Stromerzeugung und Landwirtschaft bleibe erhalten, sagte Erwin Schmid von der beauftragten Planungsfirma ES Tiefbau. „Das können wir nicht ausmerzen.“

Gemeinderat Ulrich Geister (Freie Wähler) sagte hierzu dennoch, dass er den Standort als gut geeignet einstufen würde, weil das Gelände nicht so einsichtlich sei. „Trotz aller Nachteile, die so eine Anlage hat“, betonte er. „Aber unsere Politik will es ja.“

So geht es mit dem Projekt weiter

Das Land Baden-Württemberg gibt vor, dass bis 2040 zwei Prozent der Landesfläche für die Produktion von Solar- und Windenergie genutzt werden soll. Für Warthausen würde das bedeuten, dass auf 52 Hektar erneuerbare Energien gewonnen werden.

Nach der erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes „Solarpark Stellegert“ soll in naher Zukunft der Satzungsbeschluss gefasst werden. Erwin Schmid vermutet, dass das in der Gemeinderatssitzung im Februar der Fall sein könnte.