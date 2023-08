„Wir sind eine Wohngemeinschaft, wir sind ein Zusammenhalt, wir sind alle eins“, sagt Lea Huchler. Die 26–Jährige wohnt gemeinsam mit Katrin Hagel, die 24 ist, und dem 29–jährigen Jochen Maigler in einer Wohngemeinschaft (WG) in Warthausen. Die drei haben Trisomie 21, auch Down–Syndrom genannt, und gehen einen noch neuen Weg: Anders als viele andere erwachsene Menschen mit Behinderung wohnen sie allein in einer WG.

Selbstständiges Leben

Selbstständig sein und selbst entscheiden können — das könne sie in der WG, sagt Lea Huchler. Für die drei ist das WG–Leben eine recht neue Erfahrung: Jochen Maigler hat vorher zwar schon in einer Wohngemeinschaft gelebt, für seine beiden Mitbewohnerinnen ist es jedoch die erste eigene Wohnung. Die drei kennen sich seit ihrer Kindheit.

Ambulante Betreuung durch die Lebenshilfe

Als Erwachsene beschlossen sie 2021, zusammenzuziehen und wendeten sich an die Lebenshilfe Biberach, die ihnen Sozialpädagogin Veronika Bürker und Mitarbeiterin Martina Ruf zur Seite stellte. Die beiden betreuen die WG seither ambulant. Jeden Nachmittag besucht eine der beiden die WG und unterstützt bei den Aufgaben des Alltags — zum Beispiel beim Einkaufen oder Kochen.

Morgens sind die drei allein

Unter der Woche stehen sie alle ungefähr zur gleichen Zeit auf, sagt Lea Huchler. Dann frühstücken sie zusammen, bevor sie mit dem Fahrdienst zur Werkstatt der St. Elisabeth–Stiftung in Birkenhard fahren, in der sie alle arbeiten.

WG erarbeitete ihre Routinen mit den Betreuerinnen

Den Morgen verbringen die drei ohne die Betreuerinnen. „Anfangs hatten wir hier Bedenken, aber schon nach einer Woche klappte alles ohne Probleme“, erinnert sich Veronika Bürker zurück. Die Routinen und Pläne der WG erarbeiteten sie zu Beginn gemeinsam mit den drei Bewohnern und spielten sie auch gemeinsam ein. Vieles sei aber erst mit der Zeit und den einzelnen Persönlichkeiten entstanden: „Jeder braucht in einem anderen Bereich Anleitung und Unterstützung“, sagt die Sozialpädagogin.

Das Loslassen ist für die Eltern schwierig

Das war nicht immer einfach, gerade für die Eltern sei es schwierig gewesen, loszulassen. „Selbst das Gefühl, hier allein ohne Betreuung zu übernachten, war für alle hart“, berichtet Veronika Bürker. Doch die Sorgen verflogen schnell, da „die drei sich gut zu helfen wissen, wenn sie Hilfe brauchen“. Ob übergelaufene Spülmaschine oder Stromausfall, bisher haben sie alles gemeistert, findet Lea Huchler. Auch die WG im Erdgeschoss des Hauses sei immer hilfsbereit.

Was für uns wichtig ist, ist die Freude, mit allen zusammen hier zu sein. Lea Huchler

Künftig immer mehr Wohnformen wie diese

Diese Selbstständigkeit ist auch das Ziel ihrer Arbeit, fügt Veronika Bürker hinzu. Sie rechnet damit, dass es künftig immer häufiger WGs für Menschen mit Behinderung geben wird, weil bei dieser Wohnform „mehr Wert darauf gelegt wird, was die einzelne Person braucht“.

Wohnungssuche oft schwierig

Allein in Biberach betreut die Lebenshilfe derzeit 41 Menschen ambulant, die allein oder in WGs leben. Daher weiß die Sozialpädagogin auch, dass es oft schwierig sei, bezahlbare Wohnungen zu finden. Vor diesem Problem stand die Warthauser WG jedoch nicht, weil Lea Huchlers Eltern die Wohnung an die drei vermieten. Die 26–Jährige empfindet das als „Glücksmoment“: „Was für uns wichtig ist, ist die Freude, mit allen zusammen hier zu sein.“

SZ–Sommerserie

Kaum ein anderes Thema beschäftigt uns so sehr: Unsere Wohnung, unser Haus ist Heimat, Lebensmittelpunkt und Zufluchtsort zugleich. Ein Haus zu bauen, gehört für viele Oberschwaben immer noch zum Lebensplan. Doch es wird immer schwieriger, die Kosten für den Hausbau zu stemmen oder eine bezahlbare Mietwohnung zu finden.

Den Sommer über widmet die SZ–Redaktion Biberach sich daher diesem wichtigen Thema in all seinen Facetten. Wenn Sie über Ihre Erfahrungen rund um das Thema Mieten, Wohnen und Bauen berichten wollen, schreiben Sie eine E–Mail an [email protected]