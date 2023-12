Starke Schneefälle haben am Freitagabend für viele Feuerwehreinsätze im Kreis Biberach gesorgt. Vor allem Bäume, die unter der Schneelast brachen oder auf Straßen zu stürzen drohten, hielten die Feuerwehren auf Trab. Schwerpunkt war das Kreisgebiet östlich von Biberach.

Die Bundesstraße 465 ist wegen umstürzender Bäume gesperrt worden. Zwischen Warthausen und Schemmerhofen können Autofahrer in beide Richtungen nicht weiterfahren. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Gegen 19.15 forderten Einsatzkräfte Autofahrer vor Ort auf, umzudrehen. Eine Weiterfahrt sei zu gefährlich.

Klaus Merz, Kreisbrandmeister vom Dienst, gab gegenüber Schwäbische.de um 20.40 Uhr eine erste Einschätzung der Lage. So sei vor allem der östliche und nordöstliche Landkreis Biberach am Freitagabend von starken Schneefällen betroffen gewesen. "Aktuell sind 30 bis 40 Feuerwehren an etwa 50 Einsatzstellen zugange, an denen Bäume unter der Schneelast gebrochen sind oder umzustürzen drohen." Verletzt worden sei dadurch bislang aber niemand, so Merz.

Die integrierte Rettungsleitstelle in Biberach hat am Abend die Zahl der Disponenten aufgestockt, um eingehende Meldungen aufnehmen und die Einsätze bearbeiten zu können. Zusammen mit den Bauhöfen der einzelnen Gemeinden sollen noch in der Nacht einzelne Straßenabschnitte oder ganze Straßen für den Verkehr gesperrt werden, sagte Merz.

Dieser Artikel wird ergänzt, sobald weitere Informationen vorliegen.

Die Warnapp Nina hat am Freitagabend im Landkreis Biberach vor "extrem starkem Schneefall" und Schneebruch gewarnt. (Foto: Helen Belz )

Die Warnapp Nina hat bereits am frühen Freitagabend im Landkreis Biberach vor Schneebruch und starkem Schneefall gewarnt. Demnach sollen Menschen sich den Verhältnissen im Straßenverkehr anpassen und sich von Bäumen und Gebäuden fernhalten, von denen sich Dachlawinen lösen können.