Polizei zieht berauschten Fahrer aus dem Verkehr

Für einen Autofahrer ist die Fahrt am Sonntag nach einer Kontrolle in Warthausen abrupt zu Ende gegangen. Der Mann sei berasucht unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Die Polizei hatte den 52-jährigen Fahrer gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße gestoppt. Er war in Richtung Ulmer Straße unterwegs und wurde einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Die Beamten rochen bei dem Fahrer Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm vor Ort und auch auf der Dienststelle ein Atemalkoholtest vorgenommen. Der Test ergab, dass der 52-Jährige zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.