Polizei ahndet Verstöße bei Verkehrskontrolle

Vergangenen Montag hat die Polizei in Warthausen Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert, die ihr Mobiltelefon benutzten oder nicht angegurtet waren. In der Bahnhofstraße war laut Polizeibericht eine Kontrollstelle eingerichtet. Zwischen 12 und 15.15 Uhr ahndete die Polizei insgesamt sechs nicht angegurtete Autofahrer und sieben weitere, die das Mobiltelefon benutzten. Ein Autofahrer hatte keinen Verbandskasten an Bord.