Mitten durch den Ortskern, mit 30 Stundenkilometern am Pflegeheim vorbei, durch einen engen Kreisel: So verläuft die B 465 derzeit durch Warthausen. Schon seit Jahrzehnten wird über eine Ortsumfahrung diskutiert, Pläne gibt es schon lange. Zuletzt kam in einer Kreistagssitzung jedoch Verwirrung auf: Die von der Gemeinde bevorzugte Trasse für die Ortsumfahrung führt über ein Grundstück, das der Landkreis jetzt für den Neubau der Straßenmeisterei nutzen will. Wie es dazu kommen konnte – und was es für die Ortsumfahrung bedeutet.

Für uns wäre es ein Nachteil. Wolfgang Jautz

Im Groben sieht der Plan für die Ortsumfahrung seit Jahren vor, dass der Verkehr zwischen Röhrwangen und Warthausen nach Osten abgeleitet wird, über die Riß, und dann zwischen Herrlishöfen und Warthausen an die Ulmer Straße angeschlossen wird. Wo genau dieser Weg aber langführen soll, ist nun die Krux an der Sache. Verschiedene Trassenführungen waren in den letzten zwanzig Jahren im Gespräch.

Gemeinde wünscht sich südlichen Verlauf

Die Gemeinde Warthausen arbeitet seit Jahren mit einer Straßenführung, die entlang der Sportplätze führen würde, über die Bahnlinie, und dann zwischen Fitnessstudio und alter Straßenmeisterei wieder nach unten kommt und in die Ulmer Straße mündet. Der Vorteil dabei, laut Gemeinderat: Die Anbindung würde nicht so nah an Herrlishöfen liegen. So ist der Straßenverlauf auch im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Biberach hinterlegt.

Ein früherer Plan von 2001 sieht allerdings vor, dass die Straße nördlich am Fitnessstudio vorbei führen soll und eben doch näher an Herrlishöfen an die Ulmer Straße angeschlossen wird. Das ist der Plan, mit dem das Regierungspräsidium Tübingen arbeitet, wie sich nun herausgestellt hat, und der auch so im Bundesverkehrswegeplan hinterlegt sei, erklärte Bürgermeister Wolfgang Jautz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Grundstück, auf dem derzeit Wohncontainer für Geflüchtete stehen, und auf dem der Landkreis nun die neue Straßenmeisterei plant, ist von dieser Trassenführung also nicht berührt.

Weitere Gespräche sind geplant

Dieses Grundstück nutzen zu können, wäre für den Landkreis ein „Bonbon“, sagte Jautz dem Gemeinderat, „aber für uns wäre es ein Nachteil“. Die Gemeinde würde die südliche Trassenführung priorisieren, bestätigte er im Anschluss der Schwäbischen Zeitung. Wie sie weiter vorgehen wollen, sollen nun Gespräche zwischen Landkreis und Gemeinde aufzeigen. Das bestätigt auch Philipp Friedel vom Landratsamt. In der nächsten Kreistagssitzung sowie im Ausschuss für Umwelt und Technik sollen die Pläne für die Straßenmeisterei erneut Thema sein, kündigt er zudem an.

Die Ortsumfahrung ist für Warthausen notwendig. Wolfgang Jautz

Von der Beratung dort hänge auch das weitere Vorgehen der Stadt Biberach ab, erklärt Pressesprecherin Andrea Appel für die Stadt. Biberach gehört nämlich das Grundstück, um das es geht. Sie bestätigt außerdem, dass ein Flächentausch mit dem Landkreis bereits thematisiert wurde, um die Straßenmeisterei dort zu realisieren. Die Stadt hätte aber auch „ihre Optionen für Freihaltetrassen im Blick“. „Gleichwohl setzen wir uns im Sinne eines guten Miteinanders mit Wünschen anderer Kommunen und des Landkreises auseinander“, fährt sie fort.

Wie genau es also weiter geht, ist derzeit noch offen. „Die Ortsumfahrung ist für Warthausen notwendig“, betont Bürgermeister Jautz. Die Belastung in der Ehinger Straße und der Bahnhofstraße mit Schwerlastverkehr und hohem PKW-Aufkommen sei groß. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 hatte die Ortsumfahrung eine Priorität zwei bekommen, ab 2025 sollten die Planungen beginnen. Mit welcher Trassenführung, muss sich jetzt erst wieder klären.