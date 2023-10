Mitmachaktion stößt auf großes Interesse

Der Förderverein Freibad Warthausen hatte erneut zu einer Mitmachaktion aufgerufen ‐ „und zum dritten Mal war dem Ruf in beeindruckender Manier gefolgt worden“, heißt es in der Pressemitteilung des Fördervereins. Als an dem Samstag das Tor zum Freibad um kurz vor 9 Uhr geöffnet wurde, kamen die ersten der insgesamt circa 120 Helferinnen und Helfer auf das Areal. Darunter befanden sich viele „Wiederholungstäter“, die bereits bei den vergangenen beiden Aktionen ihren Fleiß unter Beweis gestellt hatten, aber auch viele neue Gesichter, die sich überzeugen ließen, dass ein gemeinschaftliches Miteinander viel Positives bewirken kann.

Angeleitet und eingewiesen wurde die Aktion wieder vom Förderverein, der sich im Vorfeld Gedanken um die notwendigen Arbeiten gemacht hatte. Mithilfe einer übersichtlichen Darstellung auf einem großen Plakat ließ sich den Erklärungen dazu mühelos folgen, sodass jeder wusste, wo was zu tun war.

In drei Stunden wurde fleißig gearbeitet. Viele Kubikmeter Schnittgut im und ums Freibadareal sowie am gegenüberliegenden Parkplatz wurden entfernt. Die Liegewiese oberhalb des Beckens wurde von Totholz und Gestrüpp befreit, um in der kommenden Saison mehr beschattete Liegefläche zur Verfügung zu haben. Auch die ersten Kubikmeter Laub wurden mittels Laubbläser, Rechen und vielen Schubkarren, in die von der Firma Neudeck zur Verfügung gestellten Container verfrachtet.

Versorgt wurden die Helfer neben den privat gespendeten Kuchen wieder mit dem Nusszopf einer Bäckerei. Die Gemeinde übernahm die Kosten für Kaffee, Getränke und Leberkäswecken, die ab Mittag am Kiosk serviert wurden. Während der Pausen wurden Gespräche geführt und weitere Wünsche, Ideen und Bedürfnisse gesammelt. Auch der eine oder andere Antrag zur Aufnahme in den Förderverein soll dabei ausgefüllt worden sein. Die Initiatoren bedankten sich bei allen Freiwilligen und waren ein weiteres Mal überaus zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion, denn es hat sich erneut gezeigt, dass innerhalb der Gemeinde das Interesse und das Engagement für das Freibad nach wie vor vorhanden sind.