Es ist ein recht warmer Samstag für Mitte März, als Lukas Hepp, Niklas Buchholz und Felix Kübler ihren schwarzen Sprinter in einem Biberacher Teilort entladen. Hochdruckreiniger, große blaue Bürste, Teleskopstange. Die Wolken am Himmel werden etwas dichter - perfektes Wetter für den „Solartrupp“, der heute die PV-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses putzen will.

Hepp, Buchholz und Kübler sind Studenten Anfang 20, die sich mit dem „Solartrupp“ ihre eigene Firma als Nebenjob aufgebaut haben. Mit dabei ist auch noch Elias Schmidberger, der an diesem Nachmittag allerdings verhindert ist. Firmensitz ist Warthausen, von dort brechen die Jungs in den ganzen Landkreis auf, um größere und kleinere Solaranlagen zu reinigen. Die beste Zeit dafür liegt genau in der vorlesungsfreien Zeit im Frühjahr, was für die Studenten besonders praktisch ist.

Nur wenige Anbieter im Raum Biberach

Vor etwa einem Jahr haben sie mit der Solarreinigung angefangen. Sie hätten es zufällig im Internet gesehen, dass es das gibt und ihnen gefiel der Gedanke, etwas zu einem nachhaltigeren Strommix beizutragen, erzählen sie. In der Region gebe es nur wenige andere Firmen, die eine Solarreinigung anbieten, also probierten sie es aus. „Wie haben es angefangen und die Nachfrage war sehr groß“, schildert Niklas Buchholz.

Für das Equipment haben sie einige tausend Euro investiert, dazu noch ein kleines Gerüst. Sie vermeiden so oft wie möglich aufs Dach klettern zu müssen, denn das wird oft rutschig. Die Teleskopstange aus Carbon lässt sich auf bis zu 14 Meter ausfahren, so kommen sie an die meisten Module auf den Dächern gut ran. „Für den Otto-Normal-Verbraucher lohnt es sich nicht, sowas anzuschaffen“, sagt Buchholz. Viele wüssten oft auch gar nicht, dass sie ihre Solaranlage überhaupt reinigen müssen.

So viel bringt die Reinigung

Dabei lohnt sich so eine Reinigung durchaus, gerade bei älteren Anlagen oder solchen, die in der Nähe von viel Landwirtschaft liegen. Auch, wenn es in der Nachbarschaft viele Holzöfen gibt, kann das die Module stärker verschmutzen. Und ist das erst mal passiert, ist es, als würde Schatten auf die Anlage fallen, erklärt Buchholz. Rund 15 Prozent mehr Leistung kann eine saubere Anlage wieder bringen, schätzt er, bei starker Verschmutzung auch mehr.

Die Vorher-Nachher-Bilder einer Reinigung zeigen den Effekt. (Foto: Solartrupp )

Zwar soll Schmutz an den Paneelen gar nicht erst haften bleiben, doch im Lauf der Jahre sammelt sich das doch an, gerade wenn die Neigung nur gering ist. Besonders anfällig ist die untere Kante, erklärt Buchholz. Das Problem dabei: Solarmodule sind in der Regel in einer Kette geschaltet, erklärt er. Das heißt: „Wenn unten ein Stück Dreck ist, produziert das ganze Modul weniger.“

Hinzu kommt, dass hartnäckiger Schmutz wie Vogelkot sich auch in die Paneele einbrennen und so langfristige Schäden verursachen kann. Man müsse sich das vorstellen wie bei einem Ceranfeld in der Küche. „Wenn das passiert, dann kriegt man es fast nicht mehr weg.“ Deswegen ist es auch für die Reinigung von Vorteil, wenn die Sonne nicht zu heiß scheint, außerdem sollte das verwendete Wasser möglichst kalkfrei sein und der Reiniger schonend.

Mehrertrag holt Kosten rein

Für die Reinigung berechnen die meisten Firmen ein paar Euro pro Quadratmeter. Je größer die Anlage, desto günstiger wird es. Wer seine Anlage im Frühjahr reinigt, kann davon in den sonnenreichen Monaten profitieren. „Unsere Kosten für die Reinigung werden im Grunde durch die Mehrerträge bezahlt“, ist sich Buchholz sicher.

Mit dieser Bürste am Ende der Carbonstange rückt der "Solartrupp" dem Schmutz auf die Pelle. (Foto: Maike Daub )

Die Anlage auf einem typischen Einfamilienhaus sollte man etwa alle acht bis zehn Jahre reinigen, raten die Jungs vom Solartrupp. Andere Firmen sprechen auf ihren Internetseiten von kürzeren Intervallen, rechnen dann aber auch mit weniger Mehrertrag.

Worauf man beim Selbermachen achten sollte

Hausbesitzer können auch versuchen ihre Anlagen selbst zu reinigen, sollten sich aber beim Klettern auf dem Dach ohne richtiges Equipment in Acht nehmen. Auf keinen Fall sollten sie einfach mit einem Hochdruckreiniger auf die Module zielen, betont Niklas Buchholz.

Der Solartrupp arbeitet meist mit einem Gerüst, um die gefährliche Kletterei auf dem Hausdach zu vermeiden. (Foto: Maike Daub )

Bei ihnen sorge der Druck nur dafür, dass sich die große Bürste dreht. Damit fahren sie über die dreckigen Module, das Wasser tropft, der Dreck löst sich. „Die Thematik ist spannender als der Prozess“, gibt Felix Kübler zu.

Die Anlage hier war noch gut in Schuss, obwohl sie rund 12 Jahre alt ist. Der Besitzer erzählt, dass er sie in der Vergangenheit auch selbst gereinigt hat. „Das hat schon was gebracht, aber nicht so wie jetzt“, sagt er. Er denkt schon, dass er eine Leistungssteigerung merken wird, wenn er im Sommer dann wieder seine E-Bikes mit Solarstrom lädt oder die Poolpumpe anschmeißt. Bei so viel Fokus auf sein Dach fällt ihm allerdings auf, dass man auch die Ziegel mal reinigen könnte. Das aber ist ein anderes Thema.