Die Arbeiten am Schützenhaus in Birkenhard sind noch nicht abgeschlossen. Noch immer sei die Lärmbelastung durch den großen Schießstand am neuen Wohngebiet zu laut. Deswegen braucht es weitere Schallschutzmaßnahmen, die zusätzliche Kosten verursachen.

So haben es die Verwaltung und die beauftragten Architekten in der jüngsten Gemeinderatssitzung dargelegt. Was auf dem Papier aber nur eine Auftragsvergabe war, führte zu heftigen Diskussionen im Rat. Der Vorwurf an Bürgermeister Wolfgang Jautz und die Verwaltung: unsaubere Arbeit und gebrochene Versprechen.

Worum es geht

Am Schützenhaus in Birkenhard wird schon lange gebaut und renoviert, vieles ist auch schon fertig. Nötig war das, um das nahegelegene Baugebiet „Burrenstraße“ verwirklichen zu können. „Durch das ,Näherrücken’ der Wohnbebauung zur Schießanlage mussten zusätzliche Lärmminderungsmaßnahmen am Schießstand des Schützenhauses durchgeführt werden“, schreibt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Dazu gehört das Anbringen sogenannter Hängeabsorber.

Jetzt muss die Allgemeinheit das Versäumnis der Verwaltung hier zahlen. Heribert Moosmann

Nach Messungen im vergangenen Herbst wird man davon mehr brauchen als bisher gedacht. Ein zusätzlicher Stahlträger dafür kostet nun knapp 5000 Euro, die weiteren Absorber selbst - weil Verein und Gemeinde sich für eine hohe Qualität ausgesprochen haben - rund 43.000 Euro.

Wer die Kosten trägt - oder auch nicht

Bereits bei der Planung des neuen Baugebietes hat die Verwaltung die Sanierung des Schützenhauses bedacht. Die Kosten dafür sollten wie Erschließungskosten durch die Kaufverträge gedeckt werden. Entsprechend wurde der Kaufpreis für die Grundstücke festgelegt. Die jetzt zusätzlichen Kosten hatte dabei aber noch keiner auf dem Schirm.

Man hätte versprochen, dass die Kosten für das Schützenhaus umgelegt würden und nicht dem Haushalt zu lasten fallen, sagte Gemeinderat Heribert Moosmann (FW). Er äußerte den Vorwurf: „Jetzt muss die Allgemeinheit das Versäumnis der Verwaltung hier zahlen.“

Die Verwaltung widersprach. Zum einen sei man aktuell noch innerhalb des Kostenplans für das Baugebiet. Zum anderen sagte Bürgermeister Jautz: „Wir waren alle im Boot“, und betonte: „Der Gemeinderat stimmt über den Kaufpreis ab.“ Dafür bekam er auch Unterstützung aus dem Rat.

Jürgen Keller (CDU) erinnerte sich an die Festlegung des Kaufpreises für die Grundstücke und sagte: „Für mich war es klar: Damit hat man in Kauf genommen, dass man durch steigende Kosten ins Schwimmen kommen kann.“

Dass das alles nicht stimmt, ist eine einzige Katastrophe. Andrea Bleher

Auch Philipp Eggensberger (ÖBB) nahm die Verwaltung ausdrücklich in Schutz. Es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, dieses Risiko im Interesse der jungen Familien, die bauen wollen, zu tragen. „Das hätte man nicht viel besser machen können.“

Fehlerhafte Rechnung

Für Unklarheiten sorgte eine Tabelle mit den Kostenberechnungen, die den Räten vorlag. Auf rotem Papier - also eigentlich nicht öffentlich. Weil sich einige Gemeinderäte darüber wunderten, erklärte Bürgermeister Jautz, dass sie durchaus öffentlich sei, nur im Drucker halt noch rotes Papier gelegen wäre.

Das viel größere Problem: Die Rechnung sei „mathematisch mangelhaft“, sagte Richard Matzenmiller (CDU). Die Vorlage sei nicht klar formuliert, mindestens missverständlich, die Berechnung nicht nachvollziehbar und auch nicht korrekt. „Dass das alles nicht stimmt, ist eine einzige Katastrophe“, sagte Andrea Bleher (FW). Aber das kenne man in Warthausen ja schon. Matzenmiller und Jautz rechneten in der Sitzung neu: rund 42.000 Euro sei man, nach Abzug der neuen Kosten für den Schallschutz, noch im Plus, einigten sie sich.

Klares Bekenntnis zum Verein

Wo sich alle Gemeinderäte einig waren, war darin, dass der Schützenverein nicht der Leidtragende dieser zusätzlichen Maßnahmen sein dürfe. „Der Schützenverein war zuerst da“, sagte etwa Ulrich Geister (FW). Auch Jürgen Keller sagte, sie seien es dem Verein schuldig, „dass er seinen Sport weiter ausüben kann“. Fast einstimmig entschied sich der Rat daher schlussendlich für die zusätzlichen, hochwertigen Maßnahmen.