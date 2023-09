Gemeinde muss sparen

Kein Geld, aber viele Ideen: Wie Warthausen 2024 mit dem Geld umgehen will

Warthausen / Lesedauer: 3 min

In Warthausen geht das Rechnen los: Worin kann die Gemeinde 2024 investieren? (Foto: Marcus Brandt/dpa )

In Warthausen hat der Gemeinderat begonnen zu diskutieren, in was die Gemeinde 2024 Geld stecken soll. Dabei kamen viele Ideen auf, nicht alle werden sie umsetzen können.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 05:00 Von: Maike Daub