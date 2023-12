Hund wird angefahren und stirbt

Ein Hund ist am Mittwochmittag gestorben, nachdem er zuvor von einem Auto angefahren worden ist. Das teilte die Polizei mit. Gegen 12 Uhr führte ein 43-Jähriger seinen Hund in der Brauerstraße Gassi. Der angeleinte Hund erschrak wohl durch eine Dachlawine und rannte auf die Straße. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht mehr verhindern und traf das Tier. Der Hund starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden am Unterboden.