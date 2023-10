Galerie Knoll.art

Gemeinsame Ausstellung von drei Preisträgern

Warthausen / Lesedauer: 4 min

OEW-Verbandsvorsitzende Stefanie Bürkle überreichte den diesjährigen Preisträgern des Oberschwäbischen Kunstpreises (von links) Isa Dahl, Jürgen Knubben und Willi Siber im September die Verleihungsurkunde für die beeindruckenden Gesamtwerke der Künstler. (Foto: Christian Reichl )

Die Künstler Isa Dahl, Jürgen Knubben und Willi Siber stellen in der Galerie Knoll.art in Oberhöfen aus. Die Vernissage findet am Sonntag, 15. Oktober, statt.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 06:39 Von: sz