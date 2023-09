Warthausen

Erstes Fazit zur Freibadsaison

Warthausen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Warthausens Bürgermeister Wolfgang Jautz ein erstes Mal auf die vergangene Freibadsaison zurückgeblickt. Viele Bürger in der Gemeinde hatten sich engagiert, dass das Bad in diesem Jahr öffnen konnte.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 11:37 Von: Maike Daub