Einbrecher schlägt Fenster ein und knackt Tresor

Nach einem Einbruch am Sonntag in einer Firma in Warthausen sicherte die Polizei Spuren. Der Einbruch soll sich gegen 22 Uhr ereignet haben, meldet die Polizei. Ein Unbekannter begab sich auf ein Firmengelände in der Jahnstraße. Dort schlug der Einbrecher ein Fenster ein und stieg in das Gebäude. Der Unbekannte durchsuchte anschließend einen Raum und fand einen Kassentresor. Aus diesem entnahm er eine geringe Summe Bargeld. Anschließend flüchtete er unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten am Tatort Spuren. Die werden nun ausgewertet und sollen Aufschluss zum Täter geben. Die Höhe des Schadens, den der Einbrecher verursachte, dürfte deutlich über dem erbeuteten Geld liegen.