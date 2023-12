Warthausen

Drei Entscheidungen zur Betreuung der Warthauser Kinder

Warthausen / Lesedauer: 3 min

Die Kita in Birkenhard stand im Zentrum vieler Diskussionen. Sie soll zu einem Familienzentrum weiterentwickelt werden. (Foto: Maike Daub )

Wer bekommt in Warthausen einen Kitaplatz? Wie steht die Gemeinde zu Fragen der Digitalisierung in der Schule? Und warum soll die Kita in Birkenhard ein „Familienzentrum“ werden?

Veröffentlicht: 08.12.2023, 09:49 Von: Maike Daub