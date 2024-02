Nach vielen Jahren der Vorplanungen soll auf dem Gelände des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets IGI Rißtal in diesem Jahr sichtbar vieles passieren. Das zumindest ist aus dem Haushaltsplan für 2024 herauszulesen. In der jüngsten Versammlung des Zweckverbandes (ZV) ist dieser beschlossen worden. Hier sind einige zentrale Elemente, auf deren Umsetzung der ZV hofft.

Rodungen

Bereits in den nächsten Tagen und Wochen werden die Sträucher und Bäume auf dem Gelände gerodet. Das muss vor Ende Februar passieren, um nicht in die Nistzeit der Vögel zu fallen, erklärte ZV-Vorsitzender Klaus Wilhelm Tappeser. Dabei handle es sich aber ausdrücklich noch nicht um eine Erschließung.

Biberachs Grünen-Stadtrat Josef Weber hakte nach, ob nicht einige Bäume stehen bleiben könnten. „Da sind einige da, die standortprägend und erhaltungswürdig sind“, sagte er. „Man kann auch trotz einem Baum bauen.“ Christian Kuhlmann, Baubürgermeister von Biberach, verwies jedoch auf die Gutachten und Bewertungen, die bereits stattgefunden hatten und die keine Naturdenkmäler oder sonstige erhaltungswürdigen Bäume festgestellt hätten. Der Bebauungsplan für das Gebiet, inklusive dieser Rodungen, ist bereits beschlossen.

Archäologische Ausgrabungen

Im vergangenen Sommer hatte das Regierungspräsidium eine archäologische Voruntersuchung auf dem IGI-Gelände durchgeführt. Nach mehreren Monaten liegt nun das Ergebnis vor, das Tappeser vorstellte: Es gibt eine Denkmalfläche entlang der L 267, aber diese habe sich deutlich verkleinert. Dort müssten nun „Rettungsgrabungen“ in die Wege geleitet werden. Diese könnten bis zu sechs Monate dauern, wenn sich die Bauabschnitte aber nicht überschneiden, könne die Erschließung parallel dazu ablaufen.

Baumaßnahmen

Denn auch in Sachen Erschließung soll einiges passieren. So sind im Haushaltsplan erneut 5000 Euro für die Beschilderung eingeplant - ein Bruchteil der fast einer Million, die insgesamt als Investition in Baumaßnahmen darin auftaucht. Denn die Erschließung soll 2024 beginnen. Die Kosten dafür sollen eigentlich die Unternehmen tragen, die sich im IGI ansiedeln wollen. Weil diese Verträge aber noch nicht fertig sind, hat der ZV den Betrag vorerst eingeplant, erklärte Schemmerhofens Kämmerin Gertrud Müller-Missel.

Zu einer Aussage, wann genau es mit der Erschließung losgehen soll, lies sich ZV-Vorsitzender Tappeser nicht hinreißen. Die Erschließungsplanung liege derzeit noch beim Landratsamt zur Genehmigung vor, und eben auch die Vertragsverhandlungen mit den Unternehmen seien noch nicht abgeschlossen. „Die zeitliche Perspektive ist mit Vorsicht zu genießen“, sagte Tappeser, „weil wir da nicht die einzigen Protagonisten sind.“ Seine Wunschvorstellung: Das vor der Sommerpause Klarheit besteht.