Mariella ist drei Jahre alt, sollte eigentlich in den Kindergarten gehen, spielen, ihre Freunde sehen und mit ihren älteren Brüdern zanken.

Nichts davon ist aktuell möglich, denn seit Dezember lebt sie mit ihrer Mutter Jessica Madormo nicht mehr im Zuhause in Warthausen, sondern in der Uniklinik in Ulm. Mariella hat Leukämie.

Kurz nach Weihnachten erhielt die Familie die Diagnose, die seitdem alles verändert hat. Mama Jessica war eigentlich im Anerkennungsjahr ihrer Ausbildung zur Kinderpflegerin, das sie aber jetzt nicht weiterführen konnte. Papa Markus arbeitet als Lagerist und kümmert sich jetzt neben regelmäßigen Besuchen bei Mariella auch um die zwei Söhne im Grundschulalter.

Ich hab kein Bock mehr, aber ich muss ja. Mariella Madormo

Chemotherapie schlägt an

Mariella gehe es im Krankenhaus „soweit ganz gut“, erzählt Jessica Madormo. Ihre Tochter vertrage die Chemotherapie bisher recht gut. Die 90 Prozent Leukämiezellen, die die Ärzte am Anfang in ihrem Knochenmark gefunden hätten, hätten sich bereits in den ersten Wochen auf nur noch 0,75 Prozent reduziert. „So wird es auch weiter gehen“, ist sich Jessica Madormo sicher.

Doch die Situation ist nicht einfach für die Familie. „Man hangelt sich von Visite zu Visite“, schildert die 34-Jährige ihren Alltag mit Mariella in der Klinik. Wenn der Arzt komme, sage ihre Tochter immer: „Ich hab kein Bock mehr, aber ich muss ja“.

Voraussichtlich nächste Woche darf Mariella wieder nach Hause - zumindest zum Schlafen. Denn dann beginnt eine Phase ihrer Therapie, bei der sie immer noch fast täglich in die Tagesklinik muss. Die Strecke bis nach Ulm wird für die Familie eine zusätzliche finanzielle Belastung sein, zumal Jessica Madormos Gehalt weggebrochen ist.

Erfolgreiche Spendenaktion soll Sorgen mildern

Um die Familie genau da unterstützen zu können, hat Simone Manz eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Sie ist seit Kindheitstagen mit Vater Markus befreundet und als sie von Mariellas Krankheit erfuhr, wollte sie helfen.

Über die Onlineplattform GoFundMe konnte sie so in nur einer Woche fast 10.000 Euro sammeln. „Wir sind alle sprachlos“, sagt sie. Mit so viel Unterstützung hätten sie und die Familie nie gerechnet. „Es ist wahnsinnig, wie hilfsbereit die Menschen sind.“

Familie ist gerührt von der Unterstützung

Auch Mutter Jessica ist überwältigt von der Summe, die bereits zusammengekommen ist. „Wir hätten nie damit gerechnet, dass die Leute so mitfühlen“, sagt sie. Dass sich Simone Manz überhaupt so für sie einsetzt, bewegt sie sehr. „Es ist nicht selbstverständlich, sowas auf die Beine zu stellen“, betont sie.

Du kannst nicht die ganze Zeit nur weinen. Jessica Madormo

Simone Manz hingegen sieht das anders: „Sie haben es verdient, weil sie selber die Plattform auch schon genutzt haben, um anderen zu helfen.“

Jeder Euro könne helfen, zumindest die finanziellen Sorgen der Familie zu dämpfen, sagt Manz. „Ich würde es auch dem Papa gönnen, dass er sich mal ein paar Tage Zeit nehmen kann“, ist ihre Hoffnung. „Wenn es deinem Kind schlecht geht, dann möchtest du bei ihm sein.“

Schwierige Zeit steht noch bevor

Mariellas Chancen, wieder ganz gesund zu werden, seien gut, sagt Jessica Madormo. „Es ist halt ein langer Weg.“ Nach bis zu zwölf Monaten Intensivtherapie dürfe ihre Tochter im zweiten Jahr dann zumindest wieder in den Kindergarten. Bis dahin dauert es aber noch.

„Man funktioniert“, beschreibt sie indessen ihren eigenen Zustand. „Es ist schwierig, weil auch die ganze Familie nicht zusammen ist.“ Gerade ihrem ältesten Sohn gehe die Situation auch sehr nah. „Aber du kannst nicht die ganze Zeit nur weinen, du musst für sie ja auch stark sein.“