Durch das große Fenster fällt grelles Sonnenlicht in Víktor Rosins kleines Arbeitszimmer. Fertige Gemälde lehnen an der Wand: farbenfrohe Portraits tätowierter Menschen. In der Ecke steht ein kleiner Tisch mit Gläsern voller Pinsel und Boxen voller Farben.

An der Wand hängt ein neueres Bild von einem Vogel mit Schweinekopf und auf dem Schreibtisch steht eine Flasche mit einem von Rosin designtem Etikett.

Nicht surreal, aber doch nicht alltäglich sollen seine Bilder sein, sagt Viktor Rosin. (Foto: Maike Daub )

Die Porträts sind zu einem großen Teil noch aus Viktor Rosins Zeit an der Kunsthochschule in Leipzig. Seit seinem Abschluss dort 2016 „wurstle ich mich mit allen möglichen kreativen Sachen durch“, sagt er selbst. Nachdem er in seinen Heimatort Warthausen zurückgekommen war, gehörte dazu zum Beispiel die Arbeit als Tätowierer, sowie zuletzt ein Job bei Jugendaktiv und als Dozent an der Jugendkunstschule in Biberach. Nun will sich Rosin ganz auf seine Kunst konzentrieren und damit selbstständig machen.

Warum es wichtig ist, den Rahmen zu brechen

Selbst in der Selbstständigkeit will er aber weiterhin viele verschiedene Dinge anbieten. „Nur Malerei wäre Selbstmord“, sagt Rosin. „Dafür bräuchte man einen Namen und das muss man sich erst erarbeiten.“ Stattdessen will er weiter Street Art machen, irgendwann einmal eine große Wand in Biberach gestalten, und auch weiter Graffiti-Teambuilding-Workshops für Firmen anbieten. Bisher konnte er das neben seinen Jobs, der Kunst und einem Fernstudium in Sozialarbeit nur sporadisch.

Im Studium hat sich Viktor Rosin vor allem mit Portraits beschäftigt. Viele der Bilder von damals gehören heute noch zu seinen liebsten. (Foto: Maike Daub )

Gerade die Projekte, in denen er Sozialarbeit und Kunst verbinden könne, finde er oft spannend, etwa wenn er Workshops mit Auszubildenden mache. „Bei denen komme ich auch ganz gut an, weil ich auf viele noch nicht wie 35 wirke“, lacht er. In den Workshops gehe es dann oft darum, die Teilnehmer dabei zu unterstützen aus ihrem gewohnten Rahmen auszubrechen und eigene Entscheidungen zu treffen.

Kein offensichtlicher Weg zur Kunst

Das sei es auch, was ihn an seiner eigenen Kunst reize. Gerade bei Street Art würde allein das große Format einer ganzen Wand ihn zwingen, aus den Gewohnheiten und auch der Ruhe des eigenen Studios auszubrechen.

Rosin liebt die Challenge ‐ und die Selbstständigkeit im nächsten Jahr wird nur eine weitere sein. Denn auch das Studium an einer der ältesten Kunsthochschulen Deutschlands, ohne Abitur, war für den gelernten Metallbauer nicht der offensichtlichste Weg.

Für seine Kunst brennt Viktor Rosin. (Foto: Maike Daub )

„Wenn es von Anfang an super einfach gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gelassen“, gesteht Rosin. Stattdessen habe er im Studium versucht, so viel zu lernen wie möglich. Ein Kommentar seiner Dozenten ist ihm jedoch besonders im Kopf geblieben: „Im ersten Semester haben sie uns allen gesagt: Ihr werdet nach dem Studium alle arbeitslos.“

Sich der Herausforderung stellen

Seitdem hat seine Kunst sich weiterentwickelt und er hat immer wieder neue Sachen ausprobiert, zuletzt eben Street Art. Aber auch die klassische Malerei ist ihm nach wie vor wichtig, auch wenn sich die Motive geändert haben. Die seien „nicht wirklich surreal, aber einfach seltsam“ ‐ wie der Vogel mit dem Schweinekopf. Denn, wie Rosin sagt: „Auch Vögel können richtige Schweine sein.“

Auf das neue Abenteuer Selbstständigkeit freut er sich. „Ich will es riskieren, ich will es probieren“, sagt er. Im Nachhinein will er sich nicht fragen müssen: Was wäre gewesen wenn? „Es ist eine Challenge ‐ und da bin ich wieder voll on fire.“