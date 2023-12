Drei Stars der deutschen Musikszene treten vom 5. bis 7. Juli beim BlueOrange-Open-Air auf dem Gelände der Volksbank in Warthausen auf.

Für die zweite Auflage des Festivals ist es der Volksbank Ulm-Biberach gelungen, Giovanni Zarrella, Leony sowie Wincent Weiss zu verpflichten. Das begrenzte Ticketkontingent geht ab sofort in den Vorverkauf.

Im Sommer 2024 heißt es wieder „Live in Concert mit Wohnzimmerfeeling pur“ auf dem Gelände der Volksbank in Warthausen. Die Beucher erwarten drei unvergessliche Abende mit Musikgenuss vom Feinsten, teilt die Volksbank in einer Presseinformation mit.

„Die drei Künstler unseres Sommerevents 2024 vom 5. bis 7. Juli in Warthausen sind Giovanni Zarella, Leony und Wincent Weiss“, kündigt Stefan Hell, Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach, an. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr.

Wer tritt wann auf?

„Wir freuen uns riesig und sind stolz, dass wir diese großartigen Stars für unser nächstes BlueOrange-Open-Air engagieren konnten und damit ein weiteres kulturelles Highlight in unsere Region holen können. Ich glaube, uns erwarten drei ‚heiße‘ Sommerabende“, freut sich Hell.

Mit Giovanni Zarrella holt die Volksbank am Freitag, den 5. Juli, italienische Lebensfreude und großes Entertainment mit viel Herz und Leidenschaft nach Biberach. Die Bank ist sich sicher, dass er mit seinem italienischen Temperament sonniges Dolce-Vita-Feeling live auf die OpenAir-Bühne bringen wird.

Am Samstag wird Leony, eine der gefragtesten deutschen Künstlerinnen und bekannt durch ihre Hits wie „Faded Love“ und „Remedy“, mit ihrer einzigartigen Stimme für reichlich Gänsehautmomente sorgen.

Wincent Weiss wird dann am Sonntag mit eingängigen Songs wie „Wer wenn nicht wir“, „Frische Luft“ oder „Feuerwerk“ und seiner energiegeladenen Show das Publikum begeistern.

Vorverkauf hat begonnen

„Die Bühne hier in Warthausen bietet ein einzigartiges Ambiente und sorgt für echtes Wohnzimmerfeeling. Das zahlreiche positive Feedback auf unsere erste Ausgabe des BlueOrange-Open-Air im Sommer dieses Jahres war für uns Antrieb, dieses großartige Musikevent 2024 zu wiederholen“, so der Vorstandssprecher.

Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Wer also gern ein Weihnachtsgeschenk mit „Sommerfeeling“ verschenken möchte, der kann sich jetzt online die Tickets buchen. „Schnell sein lohnt sich, denn pro Konzerttag ist das Kartenkontingent auf 2000 Stück begrenzt“, sagt Hell.

Die Tickets für Giovanni Zarrella und Wincent Weiss kosten jeweils 65 Euro, das Ticket für Leony 45 Euro. Kunden der Volksbank erhalten jeweils zehn Euro Ermäßigung. Wie 2023 wird es wieder Shuttlebusse zwischen den Parkplätzen von KaVo und Boehringer Ingelheim und dem Festivalgelände geben.