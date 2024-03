Brückensanierung und Belagsarbeiten in Warthausen

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen nimmt auf der L 251 in Warthausen eine Brückensanierung und eine Belagserneuerung vor. Bevor diese Arbeiten beginnen, werden zunächst Versorgungsleitungen verlegt. Deshalb wird die Bahnhofstraße im Abschnitt zwischen der Volksbank und der Jahnstraße ab Dienstag, 2. April, für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Dies teilt das RP mit. Der Fuß- und Radverkehr wird in einer Fußgängerfurt durch den Baustellenbereich geführt.

Am Montag, 8. April, beginnen dann die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Riß. Die Sanierung dient der Ertüchtigung und dem Substanzerhalt des Bauwerks. Mit den anschließenden Belagsarbeiten werden Risse und tiefe Spurrillen im angrenzenden Abschnitt der L 251 beseitigt. Durch die Erhaltungsmaßnahmen werde sich die Verkehrssicherheit der L 251 in Warthausen verbessern, heißt es in der Mitteilung.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Arbeiten bis Ende Juni abgeschlossen. Während der Bauzeit ist das Industriegebiet in der Jahnstraße über die Bahnhofstraße von der Ulmer Straße aus durchgängig zu erreichen. Der westliche Teil der Bahnhofstraße bleibt über die B 465 angebunden. Der Verkehr wird über die Nord-West-Umfahrung umgeleitet und ist örtlich beschildert.

Die voraussichtlichen Baukosten der kombinierten Erhaltungsmaßnahme belaufen sich auf rund 390.000 Euro und werden vom Land getragen.

Infos über die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbeschränkungen sind unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abrufbar.