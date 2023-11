Brand in Kamin in Warthausen

Zu einem Brand in einem Kamin ist die Feuerwehr am Mittwoch in Warthausen ausgerückt. Laut Polizei hatte ein Zeuge den Brand in einem Haus an der Ehinger Straße um kurz vor 9.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Qualm aus dem Gebäude. Der verteilte sich auch in den Räumen, wo die Arbeiten statt fanden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in einer Zwischendecke neben dem Kamin ausgebrochen. Ein Fachmann hatte den Kamin ausgebrannt. Die Rauchentwicklung war wohl zu stark und die Hitze griff auf eine Zwischendecke über. Die Feuerwehr öffnete die Decke und fand dort Glutnester vor. Die Einsatzkräfte löschten den Schwelbrand und lüfteten das Gebäude. Der Fachmann und ein Mitarbeiter hatten sich bei Brandausbruch im Gebäude aufgehalten und atmeten Rauchgase ein. Die 26 und 49 Jahre alten Personen kamen vorsorglich in eine Klinik. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 15.000 Euro. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen. Die Feuerwehr aus Warthausen war mit 15 Einsatzkräften und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.