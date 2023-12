Bläsermusik zum neuen Jahr in Warthausen

Seit mehr als 30 Jahren erfreut das Bläserensemble Warthausen Einwohner und Besucher mit dem musikalischen Neujahrsgruß, der einst als Turmblasen vom Schloss Warthausen begonnen wurde und am 1. Januar, 17 Uhr, zum vierten Mal vor dem Pfarrhaus neben der Kirche St. Johannes in Warthausen stattfindet. Dies teilt der Musikverein Warthausen mit. Der Brauch bietet den Anlass, mit Freunden und Bekannten aufs neue Jahr anzustoßen und festliche Blechbläsermusik zu genießen, die auch in diesem Jahr von einem Schlagzeuger begleitet wird. Die Musiker und Musikerinnen haben ein kurzweiliges, etwa 20-minütiges Programm mit weihnachtlichen Weisen und festlichen Bläserklängen vorbereitet. Der Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und Punsch kommt der Jugendarbeit des Musikvereins Warthausen zugute. Der Eintritt ist kostenlos.