Der Gemeindeverbindungsweg zwischen Mettenberg und Oberhöfen ist seit Monaten gesperrt. Schon im Oktober hatten die Arbeiten begonnen, doch jetzt ist ein Ende in Sicht. Das zumindest hat Warthausens Bürgermeister Wolfgang Jautz in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt. Vorher werden aber noch neue Verbotsschilder kommen, erklärt Mettenbergs Ortsvorsteher Alexander Wachter.

Wir hätten es so gern fertig gemacht. Alexander Wachter

An der Straße, die viele Bewohner aus beiden Gemeinden nutzen, ist seit Oktober Baustelle, die Arbeiten lagen über den Winter aber ziemlich still. Schuld war das Wetter. Um eine Gasleitung zu verlegen, hätte die ausführende Firma mehrere Löcher eingelassen, erklärt Wachter auf Rückfrage der Schwäbischen Zeitung. In einer wochenlangen Regenphase seien die dann immer wieder mit Wasser vollgelaufen und der ganze Boden habe sich vollgesaugt. So hätte es im Herbst keinen Sinn mehr ergeben, zu asphaltieren.

„Wir hätten es so gern fertig gemacht“, sagt Wachter, „auch die ausführende Firma. Aber das haben die Wetterverhältnisse nicht zugelassen.“ Selbst für ihn als Nicht-Fachmann sei das offensichtlich gewesen.

Bald gehen die Arbeiten weiter

Die gute Nachricht, für alle, die darauf warten, ist jetzt jedoch: In Kalenderwoche zehn, also ab 4. März, sollen die Arbeiten weitergehen. Das Asphaltieren selbst dauere dann nur rund zwei Wochen, hofft Wachter. Bürgermeister Jautz hatte am Tag zuvor im Gemeinderat noch angekündigt, dass die Asphaltarbeiten wohl Ende März, Anfang April erfolgen könnten. Diese Information sei aber überholt, sagt Wachter.

Allerdings sollen an vielen der Schleichwege, die in den letzten Monaten widerrechtlich genutzt wurden, nun noch Verbotsschilder aufgestellt werden, auch in Mettenberg. So zum Beispiel am Friedhof. Das sei aus einem Vor-Ort-Termin mit Polizei und Ordnungsamt hervorgegangen, schildert der Ortsvorsteher. Dort wird es dann heißen: Nur noch landwirtschaftlicher Verkehr. Damit habe die Polizei dann auch bei Kontrollen eine Handhabe, das Fahren auf diesen Schleichwegen zu unterbinden, hieß es im Warthauser Gemeinderat.