Autofahrerin wird von ihrem Hund abgelenkt und prallt gegen Mauer

Eine 51-Jährige in Warthausen ist am Dienstag von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Die Fahrerin eines Smart befuhr die Kirchensteige in Richtung Alte Biberacher Straße. Durch ihren jaulenden Hund im Kofferraum war sie laut eigenen Angaben kurz abgelenkt. Deshalb kam sie von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Die Fahrerin und ihr Hund blieben unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Am Smart entstand Totalschaden von etwa 12.000 Euro. Den Schaden an der Mauer schätzt die Polizei auf 2000 Euro.