Autofahrerin von der Sonne geblendet

Am Montag übersah eine 58–Jährige ein vorfahrtberechtigtes Auto bei Warthausen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau mit ihrem BMW gegen 8.30 Uhr in der Panoramastraße. In der Oberhöfener Steige war eine 79–Jährige mit ihrem Citroen unterwegs. Die Seniorin hatte Vorfahrt. Wie die Polizei berichtet, übersah die 58–Jährige wegen der tiefstehenden Sonne die Vorfahrtsberechtigte. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide blieben unverletzt. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.