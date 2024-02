Ein Anhänger mit erheblichen Mängeln ist der Polizei am Donnerstag bei Warthausen aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, stoppte eine Streife eine 30-Jährige kurz nach 10.15 Uhr auf der B 465. Die Frau war mit ihrem landwirtschaftlichen Gespann von Schemmerhofen in Richtung Warthausen unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich der Anhänger in einem verkehrsunsicheren Zustand befand. Die Reifen an zwei Achsen waren abgefahren. Zudem funktionierten die lichttechnischen Einrichtungen nicht ordnungsgemäß und die Ladefläche wies Beschädigungen auf. Die Polizei untersagte der 30-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Anhänger, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Bei weiteren Überprüfungen stellten die Ermittler fest, dass der Anhänger für diese Fahrt nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Sowohl auf die Fahrerin als auch auf den Fahrzeughalter kommen nun Anzeigen zu.