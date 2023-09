Wanderwoche im Zittauer Gebirge

Am 27. August fuhren 36 Wanderfreunde in das kleinste Mittelgebirge Deutschlands, das Zittauer Gebirge, in unser Standquartier zu Olaf im Hotel „Riedel“ in Zittau.

Wegen schlechtem Wetter wurde die Dreiländerwanderung durchgeführt, denn 400 Meter vom Hotel liegt Polen und nach weiteren zwei Kilometern Tschechien. Die Altstadt von Zittau, bekannt durch die Fastentücher, ist sehr sehenswert.

Der regnerische Dienstag wurde zur Stadtbesichtigung von Görlitz mit ihrer 950–jährigen Geschichte genutzt. Hier findet sich von Renaissance über Barock bis Jugendstil mit über 4000 Baudenkmalen aus über 500 Jahren europäischer Baugeschichte alles, was Architekturliebhaber fasziniert. Nirgends in Deutschland findet man eine solche Dichte aufwendig restaurierter Baudenkmäler wie in Görlitz. Görliwood ist aber in den letzten Jahrzehnten auch ein Lieblingsort für Filmproduktionen geworden.

Auf dem Rückweg wurde das 300–jährige Herrnhut mit der Sterne–Fertigung, dem Stern der Sterne, die seit 125 Jahren besteht, besucht. Graf von Zinzendorf ermöglichte es den Glaubensflüchtlingen aus Mähren sich hier niederzulassen. Es war die Geburtsstunde der Brüdergemeine. Heute ist Herrnhut das Zentrum der evangelischen Brüdergemeine, die sich weltweit ausbreitete.

Am Mittwoch standen der Kottmar und die drei Spreequellen auf dem Programm In Obercunnersdorf, einem Ortsteil von Kottmar, dem sogenannten Museumsdorf, stehen über 250 Umgebindehäuser aus der Weberzeit, einem typischen Baustil in der Oberlausitz.

Der vierte Tag war von eher weniger interessanten Wanderungen geprägt. Dafür hatte der Organisator eine Überraschung parat (siehe Bericht am 12. September).

Am Freitag fuhr die Schmalspurbahn nach Kurort Oybin. Hier waren die Höhepunkte die Burg und Kloster Oybin, der Kelchstein, die Große und Kleine Felsengasse, am Scharfenstein vorbei zum Töpfer. Auf abenteuerlich–steilem Wanderweg wurde Kurort Oybin erreicht.

Der letzte Tag im schönsten Teil des Zittauer Gebirges war der Höhepunkt der Woche. Die Waldbühne, Mühlsteinbrüche und Falkenstein waren Etappen auf den Nonnenfelsen. Von hier oben hatten alle den gleichen Ausblick wie in der Samstagsausgabe der Schwäbischen Zeitung.

Nach dem Frühstück wurde der Heimweg angetreten. Mit dem Abschlussessen im Restaurant „Rosengarten“ und dem Dank an die Organisatoren und Wanderführer kredenzt. siehe www.albverein–riedlingen.de/reisetipps