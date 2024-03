Wanderungen, Naturschutz und Neubeschilderung

Am 18. Februar blickte der Schwäbische Albverein OG Eberhardzell auf ein arbeitsreiches Jahr 2023 zurück. In seinem Jahresrückblick berichtete Johannes Pfarr von 15 Wanderungen und zahlreichen Arbeitseinsätzen. Durlesbach, Pfullingen oder rund um Eberhardzell sind nur einige Ziele die im letzten Jahr bewandert wurden. Besonders gut besucht war die Wanderung am Federsee die von der Ortsgruppe Buchau bestens organisiert war. Man hatte nie schlechtes Wetter! Bei Regen wurde einfach das Outfit angepasst uns so konnten 247 Wanderer über 185 Km absolvieren. Spätestens bei der Schlusseinkehr lachte dann immer die Sonne. Von zahlreichen Investitionen in die Wanderhütte in Awengen-Weiler berichtete Dietmar Kiebler in seinem Kassenbericht. Die Aktivitäten des Vereines wie Sommerabendtreff und Osterwanderung für alle Mitglieder nahezu kostenfrei. Dank der Einnahmen von Biotoppflege, Vatertagshockete und der Wanderhüttenvermietung. Gedankt wurde Hüttenwirtin Irmgard Wiedenmann, die seit über 25 Jahren für die Terminorganisation und Hausmeisterin in der Wanderhütte zuständig ist. 25 neu bezogene Luxusvillen für Meisen stand im Bericht von Naturschutzwart Berthold Tesmer. Ebenfalls fertigte er 8 Schleiereulenkästen, diese wurde von Ulm bis Tettnang angebracht. Wegewart Alfred Heinzler informierte über die Neubeschilderung der Rundwanderwege. Weit über 47 km wurden teilweise neu geplant und ausgeschildert. An 27 Stellen montierte man 78 Beschilderungen mit Distanzangaben im Wegeverbund des Landkreises Biberach. 23 Standortplaketten mit Höhenangaben verteilt über Gemeinde Eberhardzell informieren jetzt den Wanderer. Die 6 Rundwanderwege wurden komplett mit Kurzschildern und Leitsymbolen versehen. Gemeinsam mit dem Bauhof Eberhardzell konnten diese Maßnahmen perfekt durchgeführt werden. Bürgermeister Guntram Grabherr bedauerte in seinem Grußwort den Rückzug des Albvereins bei der Biotopflege in der Fischbacher Straße. Er verstehe es das der bürokratische Aufwand nicht zu unterschätzen sei.Schöne Erinnerungen an das Wanderjahr 2023 kamen bei den Anwesenden auf, als Albert Kiebler bei seinem mit Musik hinterlegten Jahresrückblick die Aktivitäten des Vereines Revue passieren ließ. Hierbei waren die Winterwanderung bei Spindelwag und das Hüttenwochenende das Highlight. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Veit Kiebler und Linus Pfarrherr eine Ehrung.

