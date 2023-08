Wanderung im Herzen der Schwäbischen Alb

Am 5. August fuhren wir mit 51 Wanderlustigen zu den Uracher Wasserfällen. Eine Gruppe fing oberhalb der Uracher Wasserfälle ihre Wanderung an und ging entlang der Albtrauf bis zum Rutschenfelsen. Am Denkmal des ehemaligen Schwäbischen Albvereinsvorstandes Ernst Cramer wurde eine Vesperpause eingelegt. Die Aussicht auf die Burg Hohenurach und Hohenneuffen war durch Nebel etwas verdeckt, doch die Sonne kämpfte sich immer mehr durch und wir wurden noch mit einer herrlichen Aussicht belohnt.

Die zweite Gruppe begann ihre Wanderung am Parkplatz Maisentalstüble. Nachdem sie am Brühlbach entlang gingen, konnten sie sich dann bei dem steilen, felsigen Pfad nach oben von den Spritzern der Uracher Wasserfälle erfrischen lassen. Für beide Gruppen ging der Weg weiter, vorbei beim Vorwerk Fohlenhof des Landesgestüts Marbach, wo wir Fohlen und Jungpferde beobachten konnten. In Serpentinen stiegen wir dann auf schmalen Pfaden zu den Gütersteiner Wasserfällen, die mit schönem sattgrünem Moos bewachsen sind. Das letzte Stück der Wanderung führte uns bei strahlendem Sonnenschein durch das Maisental, vorbei am Gestütshof Güterstein, ehemalige Kartause, zurück zum Parkplatz, wo die dritte Wandergruppe, die einen Spaziergang im Maisental unternahm, schon auf uns wartete. Danach konnten wir uns zur freien Verfügung in der malerischen Kurstadt Bad Urach, mit ihren beeindruckenden Fachwerkhäusern, aufhalten und die neu eingeweihte Schäferlauf–Skulptur von Peter Lenk bestaunen.

Nach einer sehr informativen Führung auf dem Landesgestüt Marbach und einem dortigen Museumsbesuch ließen wir unseren schönen, erlebnisreichen Tag bei einer gemeinsamen Einkehr ausklingen.