Wanderpokalschießen in Illertissen

/ Illertissen ‐ Das 61. Wanderpokalschießen der Schützenvereine aus Dietenheim, Hörenhausen und Illertissen fand kürzlich in Illertissen statt. Gastgeber des traditionsreichen Events war der Zimmerstutzen Schützenverein Illertissen, der an drei Abenden ein vielseitiges Wettkampfprogramm auf die Beine stellte.

Insgesamt 62 Schützen nahmen an dem Turnier teil, wobei die Heimmannschaft mit 32 Teilnehmern die stärkste Präsenz zeigte. Die Disziplinen umfassten Luftgewehr, Luftpistole, Auflageschützen und Jugend. Die Wettbewerbe verliefen äußerst spannend, wobei Illertissen in den Kategorien Luftgewehr, Luftpistole und Jugend die vorderen Plätze belegte.

Besonders spannend gestaltete sich der Wettkampf der Auflageschützen, in dem Hörenhausen triumphierte und den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen durfte.

Zusätzlich hatten alle Teilnehmer die Gelegenheit, die Meisterscheibe zu beschießen. Diese besondere Einlage sorgte für zusätzliche Spannung und Wettkampfatmosphäre.

Das 61. Wanderpokalschießen stellte erneut die enge Verbundenheit und Freundschaft zwischen den Schützenvereinen aus Dietenheim, Hörenhausen und Illertissen in den Vordergrund. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und nach der Preisverteilung endete die Preisverteilung mit einem kameradschaftlichen Ausklang. Die Organisatoren blicken bereits gespannt auf das kommende Jahr, in dem das nächste Turnier turnusmäßig wieder in Dietenheim ausgetragen wird.