Waldulmer Musiker bringen badisches Flair auf die Alb

Viel Musik und gemütliches Beisammensein prägten kürzlich ein Wochenende in Egelfingen, als die Trachtenkapelle zwei Tage lang ihr bekanntes Gartenfest feierte. Mit einem Frühschoppen eröffnete die Trachtenkapelle Waldulm aus dem Badischen am Sonntag das Gartenfest. Sie verstand es, die Gäste mit traditioneller Blasmusik immer wieder zu begeistern und brachten badisches Flair mit auf die Alb. Waldulm liegt in der Ortenau an der „Badischen Weinstraße“. Die Musiker/innen erwiderten den Besuchern der Egelfinger Musiker auf ihrem Weinfest und freuten sich sichtlich über den großen Zuspruch der Besucher im idyllischen Obstgarten beim Mittagstisch. Erst nach mehreren Zugaben durften sie die Bühne verlassen und sprachen wieder eine Einladung an den Gastgeber zu ihrem nächsten Weinfest in Waldulm aus.

Am Mittag spielte der Musikverein Krauchenwies auf, der erstmals zu Gast in Egelfingen war und bot eine abwechslungsreiche Palette an Musikdarbietungen. Bei Kaffee und Kuchen, Begegnungen und Gesprächen bietet das Gartenfest einen guten Rahmen für die vielen Besucher, die teilweise seit über 30 Jahren zum Gartenfest kommen. Auch ein paar Wetterkapriolen am Sonntag konnte die gute Stimmung nicht trüben und man war erneut froh an dem inzwischen angeschafften Notzelt auf dem Festplatz. Bereits nach kurzer Zeit waren die Plätze im Freien wieder belegt und als gegen Abend Frank Metzger wie seit Jahren mit den Jungen Böhmischen aufspielte, waren viele Blasmusikfreunde dazugekommen. Es ging musikalisch Schlag auf Schlag weiter mit Böhmisch Mährisch, Soli und Gesangstiteln.

Am Montag wurde das Gartenfest zunächst mit einem Kinderschminken, Hüpfburg und bei Kaffee und Kuchen fortgesetzt. Den musikalischen Auftakt übernahm die Trachtenkapelle selber beim beliebten Feierabendhock, zu dem erneut viele Freunde der Blasmusik auf den Festplatz strömten. Die zuerst bangen Blickle zum Himmel lösten sich auf und bei bestem Gartenfestwetter war der Garten bis auf den letzten Platz gefüllt. Die zahlreichen Helfer aus dem ganzen Ort hatten alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm gerecht zu werden. Die Augsbergmusikanten aus Steinhilben mit ihrer dynamischen Dirigentin, Kathrin Goller, übernahmen ab 19.30 Uhr den musikalischen Part. Bis spät in die Nacht sorgten sie für tolle Stimmung. So wurde das Egelfinger Gartenfest wieder zu einem beliebten Treffpunkt in den Ferien.