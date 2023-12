Waldmobil Schutzgemeinschaft erstmals im Landkreis Biberach

Das Waldmobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kam erstmals mit „Waldi“, ein Fahrzeug mit Materialien und Betreuung, in den Landkreis Biberach. Die Klassen 7a und 7b der GMS Reinstetten erkundeten am 27./28. November mit ihren Lehrern das Projekt Wald und Wasser im Wald von Sommershausen. Trotz des Wetters engagierten sich die Schüler in verschiedenen Aktivitäten, um Gemeinschaft und Teamgeist zu fördern. Die Schüler nahmen an vielfältigen Aufgaben teil: vom Sammeln von Holzstämmen für einen Sitzkreis über das Löschen einer Kerze bis zum Bau einer Murmelbahn im Waldboden. Sie vertieften nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch ihr Wissen über den Wasserkreislauf. Am zweiten Tag stand erneut Teamwork im Mittelpunkt. Spiele und Übungen forderten die Schüler heraus, gemeinsam Lösungen zu finden. Der Tag beinhaltete auch das Sammeln von Feuerholz, das Entzünden einer Feuerschale und Teezubereitung darüber. Jeder Schüler fertigte ein Waldterrarium an, das den Wald in einem Glas darstellte. Zum Abschluss erkundeten sie das Arboretum und lernten Baumarten kennen. Die zwei Tage prägten den Gemeinschaftssinn, Lernfreude und Entdeckergeist - unvergessliche Erfahrungen für alle.

