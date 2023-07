Wainer Leichtathleten investieren in neue Kugelstoßanlage

Die über 30 Jahre alte Kugelstoßanlage der Leichtathleten des TSV Wain ist sehr pflegeintensiv und durchweg sanierungsbedürftig. Schon länger Stand daher fest, dass hier etwas getan werden muss.

„Es war und ist unser Ziel, Investitionen vor allem in unsere Anlagen stets langfristig orientiert und nachhaltig vorzunehmen“, so Abteilungsleiter Matthias Bopp. Schnell war daher klar, dass eine Sanierung der alten Anlage wirtschaftlich nicht sinnvoll ist und ein Neubau planerisch angegangen werden muss. Trotz verschiedener Zuschüsse ist es so, dass die Abteilung einen erheblichen Anteil der Kosten für die neue Anlage zu tragen hat.

Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, mit diesem Projekt bei „viele–schaffen–mehr“ der Volksbank–Raiffeisenbank Laupheim–Illertal teilzunehmen. Für jede Einzelspende über zehn Euro gibt es von der Volksbank–Raiffeisenbank nochmals zehn Euro obendrauf. Die Wainer Leichtathleten freuen sicher daher über jede einzelne Unterstützung für ein Projekt, das dem Sportangebot und somit der breiten Gesellschaft zugute kommt.