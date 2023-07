Schrecklicher Verdacht im Falle eines unerwartet gestorbenen Pferdes: Eine Obduktion ergab, dass Marvel, ein fünf Wochen altes Trakehnerfohlen, mutmaßlich vergiftet wurde.

Die Eigentümerin und die Polizei hoffen nun auf Augenzeugen, die im Zeitraum zwischen 1. und 14. Juni am und um den Pferdehof der Familie etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Todesumstände befeuern schrecklichen Verdacht

Der 14. Juni wird Familie Reich, die einen Pferdehof in Wain–Auttagershofen betreibt, im Gedächtnis bleiben. Es ist der Tag, an dem ihr fünf Wochen altes Fohlen ohne ersichtlichen Grund stirbt. „Nun habe ich die schockierenden Ergebnisse der Obduktion erhalten. Unser kleiner Engel wurde mit Coumatetralyl vergiftet“, sagt Stefanie Reich.

Coumatetralyl wird als Ratten– und Mäusebekämpfungsmittel verwendet. Der farblose Feststoff verhindert die Blutgerinnung: Nimmt ein Tier eine tödliche Dosis auf, stirbt es nach fünf bis zehn Tagen an inneren Blutungen.

Für uns erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass er zufällig Gift in einer tödlichen Dosis aufgenommen hat. Stefanie Reich

Der Verdacht, dass es sich nicht nur um einen schrecklichen Unfall durch von Tieren verschlepptes Gift handeln könnte, sondern um eine geplante Tat, drängt sich aufgrund der Umstände beim Tod des Fohlens auf.

„Marvel war schon fünf Wochen alt und aus dem Gröbsten raus. Das Fohlen ernährte sich noch zum größten Teil von der Muttermilch. Für uns erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass er zufällig Gift in einer tödlichen Dosis aufgenommen hat“, sagt Reich. Einen Unfall wolle sie allerdings nicht ausschließen, es bleibe zum aktuellen Zeitpunkt alles Spekulation.

Giftrückstände in Leber des Fohlens nachgewiesen

Beweise für einen Giftköder gibt es bislang keine. Am Todestag habe die Familie die Koppel abgesucht, sei jedoch nicht fündig geworden, so Reich.

Weil Marvels Tod für die Familie unerklärlich ist, beauftragte sie dennoch eine Obduktion des Fohlens am Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf. Auch dort konnte keine genaue Todesursache festgestellt werden. Allerdings ergaben sich Hinweise auf eine Blutgerinnungsstörung.

Dort wurden zweifelsfrei Rückstände von Coumatetralyl in der Leber des Fohlens festgestellt. Stefanie Reich

Gewissheit brachte erst eine toxikologische Untersuchung an der Ludwig–Maximilians–Universität in München. „Dort wurden zweifelsfrei Rückstände von Coumatetralyl in der Leber des Fohlens festgestellt“, berichtet Reich. Aufgrund der zeitverzögerten Wirkung der gefährlichen Substanz ergibt sich der Zeitraum zwischen 1. und 14. Juni, in dem das Pferd die gefährliche Substanz zu sich genommen haben muss.

Polizei nahm Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Reich hat Ende vergangener Woche eine Anzeige bei der Polizei erstattet, Polizeibeamte untersuchten daraufhin erneut den mutmaßlichen Tatort. Die Abteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm nahm im Anschluss die Ermittlungen auf.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht gesagt werden, wie, wo genau und in welcher Menge das Fohlen den Wirkstoff aufnahm“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Ermittler bestätigen: „Im Rahmen einer toxikologischen Untersuchung wurden geringe Rückstände von Coumatetralyl nachgewiesen.“

Natürlich leben wir jetzt in großer Sorge, dass sich dieser Vorfall wiederholen könnte. Stefanie Reich

Die Eigentümerin und die Polizei hoffen nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. „Egal, ob es ein Versehen oder auch mutwillig geschehen ist, es liegt hoffentlich ein öffentliches Interesse daran, dies aufzuklären“, so Reich.

Sie hofft, dass Spaziergänger, Radfahrer, Landwirte oder Anwohner etwas beobachtet haben könnten, da die Pferdekoppel an einem viel befahrenen Radweg in Richtung Hörenhausen liegt. Zudem sei zu dieser Zeit die Heuernte gelaufen. In der Nacht vor seinem Tod war Marvel mit seiner Mutter auf der Koppel.

Eigentümerin möchte andere Tierbesitzer warnen

Die Pferdeosteopathin sagt, sie habe sich mit dem Hof „den Traum vom Leben mit Pferden“ erfüllt. Die Familie betreibt eine kleine Pferdepension. „Natürlich leben wir jetzt in großer Sorge, dass sich dieser Vorfall wiederholen könnte.“

Ihr ist wichtig, dass die Menschen, die sich regelmäßig in dem Gebiet bewegen, gewarnt sind und besonders achtgeben. „Selbst wenn das Gift versehentlich verschleppt wurde, kann es jederzeit wieder passieren.“

Bei dem kleinen Marvel handelte es sich um ein besonderes Rassepferd: „Unser Marvel war ein kleiner Trakehnerhengst vom internationalen Grand Prix Star Finckenstein TSF aus unserer geliebten Stute May–Bee, schon die Trächtigkeit war eine Familienentscheidung und seine Geburt haben wir elf Monate sehnsüchtig erwartet“, erläutert Stefanie Reich.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich des Reiterhofes zwischen dem 1. und 14. Juni beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.