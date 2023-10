Weinfest des Männergesangvereins „Sängerlust“ Wain am 21. August

der Männergesangverein „Sängerlust“ Wain lädt am Samstag, 21. Oktober, zu seinem traditionellen Weinfest ein. Für diese Veranstaltung wird die Gemeindehalle in eine stimmungsvolle Herbstlandschaft verwandelt, teilt der Verein in seiner Ankündigung mit. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Tanzkappelle „Blu Frame“ will die Besucherinnen und Besucher mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire unterhalten. Die Sänger des Männergesangvereins „Sängerlust“ unter Leitung von Shanna Schock werden diverse stimmungsvolle Lieder zum Besten geben.

Das Wainer Weinfest wird bewirtet: Zu edlen Weinen gibt es laut Vorschau Käsewürfel, Knabberschale, Käse- und Rauchfleischbrot. Für den etwas größeren Hunger werden hausgemachte Zwiebelkuchen, Wienerle sowie warme oder kalte Luthrischen gereicht.