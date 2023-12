Wegen des Pfarrplans 2030 müssen auch die evangelischen Kirchengemeinden Wain und Balzheim in veränderter Form über den eigenen Kirchturm hinausblicken. Rechts die Michaelskirche in Wain, links die Dreifaltigkeitskirche in Oberbalzheim, der erste evangelische Kirchenbau in Oberschwaben.

(Foto: Roland Ray )