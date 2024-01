Im Interview spricht Bürgermeister Stephan Mantz über aktuelle und künftige Vorhaben, finanzielle Spielräume, nervtötende Bürokratie und warum er 2024 erneut für den Biberacher Kreistag kandidieren will.

Herr Mantz, wie ist das Jahr 2023 für die Gemeinde Wain gelaufen?

Wir können sehr zufrieden sein, zumal vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Konflikte. Finanziell war es ein sorgenfreies Jahr; es sind rund 1,9 Millionen Euro Gewerbesteuer geflossen, eine halbe Million über Plan. Die Gemeinde ist schuldenfrei. Gemeinderat und Verwaltung haben eine Menge bewegt und wichtige Entwicklungen angestoßen. Dass unsere Geduld häufig strapaziert wird, bis die Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar werden, hat viel mit bürokratischen Hürden zu tun. Sie verursachen einen erheblichen Mehraufwand und verzögern die Realisierung von Projekten. Alles dauert und ist komplizierter geworden - das nervt!

Sichtbar wird allmählich, was auf dem Areal des ehemaligen Gewerbebetriebs Präzision Fromm entstehen soll: Die neue Feuerwehrhalle ist im Bau, eine Halle für den Bauhof und der Umbau des Bestandsgebäudes zum Vereins- und Dorfgemeinschaftshaus folgen. Sie wären gern schon weiter damit, nicht wahr?

Wir mussten zwei Jahre warten, bis alle Zuschüsse bewilligt waren - in Summe sind es zwei Millionen Euro. Seit September wird nun gebaut. Im Frühjahr 2025 ist hoffentlich alles fertig.

Sie haben zuletzt von heftigen Kostensprüngen bei einzelnen Gewerken berichtet. Wie viel teurer als ursprünglich kalkuliert wird die Neugestaltung des Fromm-Areals?

Nach heutigem Stand werden wir nicht bei 3,7 Millionen, sondern bei 4,3 Millionen Euro landen, vielleicht auch darüber.

Kann die Gemeinde das stemmen?

Ja. Es kann freilich sein, dass wir in der Folge andere Projekte aus finanziellen Gründen kritisch hinterfragen oder zeitlich schieben müssen.

Wie steht es um die Sanierung und Neugestaltung der Oberen Dorfstraße?

Die Grundstücksverhandlungen mit den Anliegern waren erfolgreich, die Planung steht. Sobald die Zuschussbescheide vorliegen, schreiben wir die Arbeiten aus.

Was macht der Breitbandausbau?

Gefühlt herrschte ein Jahr Stillstand, aber was soll man machen. Die Arbeiten mussten europaweit ausgeschrieben werden, ein zeitraubendes Verfahren. Und weil die Gemeinde Wain den Ausbau komplett der OEW Breitband GmbH übertragen hat, war es notwendig, die uns bewilligten Zuschüsse auf die OEW umzuschreiben. Dazu brauchte es lediglich vier Unterschriften, zwei vom Bund, zwei vom Land. Kurz vor Weihnachten hatte ich sie beisammen, nach neun Monaten und zig Telefonaten. Auch das wirft Licht auf die Abläufe in unserem Land. Von der OEW haben wir die Zusage, dass die Bautrupps bald anrücken.

Die jüngsten Überflutungen haften noch frisch im Gedächtnis. Kommt die Gemeinde beim Hochwasserschutz voran?

Eine aktuelle Simulation liegt vor, daraus können Maßnahmen abgeleitet werden. Wir haben unser Konzept beim Regierungspräsidium und beim Wasserwirtschaftsamt eingereicht und hoffen auf baldige Genehmigung. Im ersten Quartal 2024 möchte ich dazu eine Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft anbieten. Fest steht: Wir können den Hochwasserschutz verbessern, sind dabei aber dringend auf Zuschüsse angewiesen. Die bekommen wir allerdings nur, wenn die dafür maßgebliche Kosten-Nutzen-Analyse zu unseren Gunsten ausfällt.

Wonach bemisst sich das?

Der mögliche Schaden, wenn nichts gemacht wird, muss größer sein als die Investition. Wobei die Unterhaltskosten, die Dämme und andere Schutzvorrichtungen in den nächsten 80 Jahren überschlagsweise verursachen, zu den Baukosten addiert werden. Unterm Strich könnte das knapp werden für Wain.

Um wie viel Geld geht es?

Wenn die Kosten-Nutzen-Analyse passt, erhalten wir 70 Prozent Zuschuss. Andernfalls keinen Euro.

Als „wichtigstes Projekt in den nächsten zehn Jahren“ gilt Ihnen die Gestaltung einer „Neuen Ortsmitte“ auf dem Hirsch-Areal und dem Gelände der alten, inzwischen abgebrochenen TSV-Halle. Dieses Projekt soll nach Möglichkeit nicht von auswärtigen Investoren, sondern den Wainern selbst realisiert werden. Eine im Sommer gestartete Umfrage sollte Erkenntnisse liefern, ob sich Einheimische ein finanzielles Engagement vorstellen können, etwa als Mitglied einer Baugenossenschaft. Liegen inzwischen Ergebnisse vor?

Ja. Zunächst einmal freue ich mich riesig über die Rücklaufquote von 43 Prozent - ein Spitzenwert. Absolut toll ist auch, wie viele Menschen sich vorstellen können, in der „Neuer Ortsmitte“ zu investieren, zum Beispiel für ambulant betreutes Wohnen. Meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Das ist eine gute Basis für den angestrebten Wainer Sonderweg.

Die Umfrage war anonym. Wie finden Sie heraus, wem es tatsächlich ernst ist mit einer Beteiligung?

Wir haben im Gemeinderat entschieden, die Umfrageergebnisse und die daraus abgeleiteten Bedarfe bei einer Informationsveranstaltung am 29. Januar zu präsentieren. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich finanziell oder ehrenamtlich engagieren wollen, rufen wir auf, in den Wochen danach an einem Workshop teilzunehmen. Dann können wir gemeinsam ausloten, was möglich ist.

Sind derzeit größere Baugebiete geplant?

Nein. Der Gemeinderat setzt auf ein langsames Wachstum, wie im Gemeindeentwicklungskonzept vorgesehen. Das bedeutet, wir stellen eine Handvoll Bauplätze pro Jahr bereit. Für eine Innenentwicklung gibt es große Potenziale; sie zu heben scheitert aber sehr oft daran, dass die Eigentümer ihre Grundstücke nicht verkaufen wollen.

Rege Bautätigkeit haben 2023 die Firmen Häwa und Holzwerk Baur entfaltet.

Ausreichend Gewerbeflächen zu entwickeln und die Infrastruktur anzupassen, ist für jede Kommune ein Muss, um Arbeitsplätze langfristig am Ort zu erhalten. Die Gemeinde konnte sowohl Häwa als auch dem Holzwerk Baur eine gute Perspektive aufzeigen. Baur trägt im Gegenzug für weniger Emissionen Sorge; ein städtebaulicher Vertrag ist unterschriftsreif.

Was tut sich kommunal 2024 und in den Folgejahren?

Im Februar wollen wir den Haushalt verabschieden. Nach den hohen Gewerbesteuereinnahmen 2022 greift der kommunale Finanzausgleich, die Zuweisungen sinken. Die Neugestaltung des ehemaligen Fromm-Areals und der Oberen Dorfstraße sowie der Ausbau des Schulwegenetzes stehen 2024 auf der Agenda ganz oben. Mittelfristig möchten wir die Themen Hochwasserschutz, „Neue Ortsmitte“, barrierefreies Rathaus und durchgängige Gehwege in der Kirchstraße anpacken. Ich gehe davon aus, dass wir dafür dann auch Kredite brauchen. Die finanziellen Spielräume werden kleiner; es kann sein, dass wir in den nächsten Jahren priorisieren und Vorhaben schieben müssen.

Laut dem Pfarrplan 2030 soll es in absehbarer Zeit nur noch eine gemeinsame Pfarrstelle für die evangelischen Kirchengemeinden Wain und Balzheim und einen Pfarramtssitz geben. Erfüllt Sie das mit Sorge?

Durchaus. Sollte es künftig keinen Pfarrsitz und keine 100-Prozent-Stelle mehr in Wain geben, könnten das bisher so vielfältige Gemeindeleben und das ehrenamtliche Engagement leiden. Dann ginge etwas verloren, was als Kitt für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Ich kann natürlich verstehen, dass die Balzheimer das für ihre Gemeinde genauso sehen. Das ist für beide Seiten keine glückliche Situation.

2024 sind Kommunalwahlen. Vor fünf Jahren blieb Ihnen der Einzug in den Biberacher Kreistag verwehrt. Kandidieren Sie erneut?

Ja, ich nehme einen neuen Anlauf. 2019 war der Rückhalt für mich in Wain super; das Problem war, im Wahlbezirk die nötigen Stimmen zusammenzubringen.

Auf welcher Liste treten Sie an?

Dazu möchte ich mich noch bedeckt halten.

Warum ist es Ihnen wichtig, dem Kreistag anzugehören?

Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde davon profitiert. Als Kreistagsmitglied erfährt man frühzeitig und aus erster Hand, was kreisweit passiert und an Entwicklungen auf uns zukommt.