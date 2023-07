Wain feiert fröhlich

Der Musikverein Wain hat am vergangenen Wochenende sein Weihungsfest auf dem Festplatz gefeiert. Bei bestem Wetter konnten sich die Veranstalter über zahlreiche Besucher freuen.

Platz nehmen konnten die Gäste unter einem großen Sonnensegel und schattenspendenden Kastanienbäumen. Trotz hoher Temperaturen schufen die Gastgeber so eine sehr angenehme Festatmosphäre und es konnte am Samstagabend bis in die späten Stunden gefeiert werden. Zahlreiche Festbesucher trotzen gar dem um Mitternacht einsetzenden Regen. Mit Blasmusik unterschiedlichster Stilrichtungen unterhielten an diesem Abend zwei Gastkapellen: die Musikvereine Illerrieden und Dellmensingen.

Kulinarisch war einiges geboten. Es wurden unter anderem frische Brathähnchen vom Holzkohlengrill und frischgebackene Flammkuchen serviert. Auch die Getränkekarte hielt für jeden Geschmack das Passende bereit: An der Bar ließen sich die Feierlaunigen mit selbstgemixten Drinks verwöhnen und an einer Bierinsel fand der erfrischend kühle Gerstensaft reißenden Absatz.

Bei vielen Besuchern war auch das Bullriding beliebt. Die Kinder hatten ihren Spaß daran und ebenso die Erwachsenen: Es entstanden spontan Wettbewerbe, wer wohl am längsten beim Rodeo durchhalten konnte.

Am Sonntag servierten die Wainer Musikerinnen und Musiker dann ab 11 Uhr ein Mittagessen. Der Musikverein Gutenzell unterhielt dabei die Gäste. Auch das Kaffee– und Kuchenangebot wurde gerne angenommen. Die kleinen Besucher konnten sich am Nachmittag beim Kinderprogramm kreativ betätigen: Es wurden Glitzertattoos entworfen und Spielstationen durchlaufen.

Zum Ausklang des Festes griff dann der Wainer Musikverein selbst zu den Instrumenten. Unter der Leitung von Sebastian Just spielten sie traditionell böhmisch–mährische Blasmusik, aber auch moderne fetzige Stücke. Nicht ohne mehrere Zugaben ließen die ausdauernden Festbesucher die Kapelle von der Bühne ziehen und so wurde auch am Sonntag bis in die Abendstunden gefeiert.

Die Vorsitzenden des MV Wain konnten am Sonntagabend auf ein erfolgreiches Festwochenende blicken. „Tolles Wetter, tolle Stimmung — super Fest!“, waren sich Franziska Habdank und Christian Bucher einig. Die vielen Arbeitsstunden für die neue „Bühne“ hätten sich gelohnt.