Turbulenzen in der Bäckerei Bräzzele

Am 27. Dezember hat die Premiere des Weihnachtstheaters „Bäckerei Bräzzele“ von Jasmin Leuthe in der Wainer Gemeindehalle stattgefunden. Die acht Laienschauspieler des TSV Wain rund um Regisseur Jörg Schäfer begeisterten ein nahezu volles Haus und sorgten durch gekonntes Spiel für zahlreiche Lacher des Publikums.

„Frische Bratzga von dr Bäckerei Bräzzele, viel besser wie dia vom Knauserle, heit omsonscht!“, mit diesem Slogan eröffnet Bernhard Bräzzele, alias Jochen Fromm, den Theaterabend und manifestiert sogleich den Konflikt der Handlung: Die Konkurrenz der beiden am Ort ansässigen Bäckereien Bräzzele und Knauserle. Eigentlich kommen die beiden Bäcker gut miteinander aus: Hans Knauserle, gespielt von Daniel Walcher, absolvierte einst seine Ausbildung bei den Bräzzeles. Mit seiner dominanten Frau, Evi Knauserle, gekonnt inszeniert von Katja Stock, steht er jedoch mit seinem Geschäft in Konkurrenz zu den Bräzzeles. Nur in einem sind sich die Chefinnen Evi Knauserle und Gerdi Bräzzele, gespielt von Samanta Trubarac, einig: „Die Biowünsche der heutigen Kundschaft sowie die Angebote der Discounterfilialen mit ihren Chemiekeulen erschweren das Geschäft!“

Doch damit nicht genug, die hochnäsige, aber bisher solvente Kundin Lissy von Tunichtgut, virtuos verkörpert durch Nina Klotz, bezahlt die Rechnung ihrer letzten Teeparty nicht. „Die Kuchen hatten Kalorien, das ist nicht mehr zeitgemäß!“, verkündet die Dame der Bäckersfamilie Bräzzele als Begründung. Das Drama nimmt seinen Lauf: Sie stürzt in der Unordnung über einen Mehlsack, verliert das Gedächtnis und soll nun ihre Schulden abarbeiten. Durch ihre Unaufmerksamkeit verwechselt sie Rezepte und so wird eine abenteuerliche Kreation an den örtlichen Sportverein ausgeliefert. Gerne erteilt Tommy, der Bäckergeselle, gespielt von Domenic Schuler, den Backunterricht für die Dame, die nach ihrer Amnesie nun Elli heißt. Ganz anders würde Seniorchefin Wilhelmine Bräzzele, hervorragend gespielt von Jasmin Ottinger, so manches Problem lösen: „I hau do no a bissle Gift im Keller!“, verkündete die graue Eminenz der Bäckerei. Auch die Ermittlungen des Oberkommissars Willy Schlaumeier, alias Matthias Fuchs vom Revier in Schwendi, gefallen ihr gar nicht. Doch am Ende steht das Happyend: Elli findet ihr Gedächtnis wieder, die Bäckereien fusionieren.

Abgerundet wurde der Theaterabend durch ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot in den beiden Pausen, welches das Küchenteam unter der Leitung von Sonja und Jürgen Klotz servierte. Eine Aperol- und Sektbar war in diesem Jahr ein gut angenommenes Novum. Eine Tombola mit vielen Preisen und Gewinnen sorgte für Abwechslung, sodass die fast drei Stunden Unterhaltung schnell verflogen.