Wain

Stimmungsvolle Weihnachtsfeier bei häwa

Wain / Lesedauer: 1 min

Häwa-Inhaber Georg Härdtle, Aktas Duran, Hartmut Weber und Geschäftsführer Arno Müller (von links). (Foto: Häwa )

Traditionell lädt die häwa GmbH ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am letzten Arbeitstag vor dem Fest zur Weihnachtsfeier ein. Zahlreiche Jubilare wurden auch in diesem Jahr von Firmenchef Arno Müller geehrt, langjährige „Häwaianer“ in den Ruhestand verabschiedet, teilt die Firmenleituing mit.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 11:42 Von: sz