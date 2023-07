Projekt „Neue Ortsmitte“ in Wain setzt auf Bürgerengagement

Lange hat sich die Gemeinde Wain um das Hirsch–Areal bemüht, jetzt kann sie darüber verfügen. Das eröffne eine „historische Chance“, die Ortsmitte neu zu gestalten, sagte Bürgermeister Stephan Mantz am Montag bei einer Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle. Er lud die Wainerinnen und Wainer ein, sich aktiv in das Projekt einzubringen: „Es ist dem Gemeinderat und mir ein großes Anliegen, dass wir das gemeinsam entwickeln.“

Riesiges Interesse am Projekt „Neue Ortsmitte“

Die Versammlung, als „Auftakt“ deklariert, stieß auf reges Interesse. Für 200 Menschen war in der Halle gestuhlt, kaum ein Sitzplatz blieb frei.

Stephan Mantz dankte dem vormaligen Eigentümer des Hirsch–Areals, Emil Ott, dass er seine rund 7000 Quadratmeter großen Grundstücke an die Kommune verkauft hat, ungeachtet der „Goldgräberstimmung“, die zu Beginn der Verhandlungen noch in der Immobilienbranche geherrscht habe: „Das war eine faire, kluge, bodenständige Entscheidung.“

Ergänzt um das Gelände, auf dem die alte TSV–Halle stand, steht nun knapp ein Hektar Fläche für die „Neue Ortsmitte“ bereit. „Das ist genau der richtige Fleck dafür“, sagt Tobias Meigel, Gesellschafter des Stuttgarter Fachbüros Reschl Stadtentwicklung, das die Gemeinde Wain bei diesem Vorhaben begleitet.

Neubauten sollen sich an Umgebungsbebauung orientieren

Was auf dem Areal mit welchen Mitteln realisiert werden könnte, darüber hat sich der Gemeinderat intensiv Gedanken gemacht, zuletzt bei einer Klausurtagung im Februar. Wichtig sei dem Gremium, dass der dörfliche Charakter gefestigt wird und sich Neubauten an der Umgebungsbebauung orientieren, erläuterte Mantz am Montag.

Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, den klassischen Weg einzuschlagen und das Areal an einen Großinvestor zu vergeben. Stephan Mantz

„Zwei Geschosse plus Dachgeschoss sollen das Maximum sein“, präzisierte Reschl–Projektleiter Roland Köhler. Angestrebt wird eine gemischte Nutzung des Areals mit den Schwerpunkten Wohnen/Wohnen im Alter, Gastronomie und Dienstleistungen (zum Beispiel ein Ärztehaus).

An zentraler Stelle, gegenüber vom Rathaus, soll ein begrünter Dorfplatz entstehen, mit einer Wegeverbindung zwischen der Kirchstraße und der Straße Auf der Bausch. Ob das „Hirsch“-Gebäude sanierungsfähig ist, wird geprüft.

Gemeinde möchte Bürger mit ihren Ideen mitnehmen

„Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, den klassischen Weg einzuschlagen und das Areal an einen Großinvestor zu vergeben“, hob Stephan Mantz hervor. Stattdessen wolle man zunächst versuchen, das Projekt „Neue Ortsmitte“ mit Unterstützung der Bürgerschaft so weit wie möglich „aus Wain heraus“ zu stemmen.

Demzufolge seien die Vorstellungen des Gemeinderats auch kein in Gänze fertiger Plan, sondern „Leitplanken“. „Wir möchten Sie und Ihre Ideen mitnehmen“, versicherte Mantz den Zuhörern in der Mehrzweckhalle.

Machen Sie das Hirsch–Areal zu einer Herzensangelegenheit. Elisabeth Strobel

Mithilfe eines Fragebogens, der voraussichtlich Ende August an alle Haushalte verteilt wird, möchte die Verwaltung Aufschluss gewinnen, welche Bedarfe die Wainerinnen und Wainer auf dem Hirsch–Areal abgedeckt sehen wollen und ob sie sich in der künftigen Ortsmitte ein ehrenamtliches Engagement für Seniorinnen und Senioren oder eine finanzielle Beteiligung an Bauvorhaben vorstellen können.

Über die Ergebnisse der Umfrage werde man informieren — „das wird die Basis sein, auf der wir im Herbst weiterarbeiten und die nächsten Projektschritte in unserem Wainer Modell angehen“, so der Bürgermeister.

Wohnangebote könnten durch Privatleute entstehen

Wohnangebote könnten etwa durch einen Zusammenschluss von Privatleuten als Baugenossenschaft oder Bauherrengemeinschaft realisiert werden, schwebt Mantz vor.

Welche Vorzüge eine Genossenschaft böte und nach welchen Regeln sie funktioniert, erläuterte am Montag Elisabeth Strobel, Vorsitzende des Verbands der Bürger–Energiegenossenschaften in Baden–Württemberg und Wainerin. „Machen Sie das Hirsch–Areal zu einer Herzensangelegenheit“, forderte sie ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger auf.

Über „Wohnen im Alter“ referierte Roland Wersch, ehemaliger Erster Bürgermeister und Hospitalverwalter in Biberach. Er kann sich für Wain Mehrgenerationenwohnen vorstellen, aber auch eine Wohnform, bei der jeweils acht bis zwölf Personen umfassend ambulant betreut und versorgt werden.

Das sei ein sehr funktionales Konzept gerade für kleinere Gemeinden, in denen sich kein Pflegeheim realisieren lasse. Betagten pflegebedürftigen Menschen biete es die Möglichkeit, dennoch am vertrauten Wohnort zu bleiben. Die Kosten für einen Platz in einer solchen Wohngemeinschaft seien vergleichbar mit denen im Pflegeheim.

Bürger äußern bereits erste Ideen und Wünsche

Von dem Angebot, Wünsche, Ideen und Anregungen zu äußern, machten die Versammelten am Montag sogleich per Wortmeldung oder einer Notiz an Pinwänden Gebrauch. Beschattete Sitzbänke und eine Tiefgarage wurden vorgeschlagen, eine Selbstbedienungseinrichtung für Foodsharing und Büchertausch, ein bürgerschaftlich getragenes Café und vieles mehr.

Anderen Versammlungsteilnehmern war wichtig, dass es Angebote für Jugendliche gibt, ortsbildprägende Gebäude erhalten und Reserveflächen für künftige Generationen zurückgehalten werden. Ein zusätzlicher Flächenerwerb in nächster Nähe zum Hirsch–Areal sei auf absehbare Zeit wohl nicht zu realisieren, antwortete Stephan Mantz auf eine Frage aus dem Publikum.

Wie der Grundstückserwerb erfolgt ist

Nicht die Gemeinde Wain, sondern der im Stuttgarter Wirtschaftsministerium angesiedelte Grundstücksfonds Baden–Württemberg hat zunächst den Großteil des Hirsch–Areals erworben und das Geld dafür vorgestreckt (das Gelände, auf dem die TSV–Halle stand, war bereits Gemeindeeigentum).

Nach fünf Jahren erwirbt die Gemeinde das Areal vom Land. Bis dahin ist Zeit, die Flächen zu überplanen und eigene Bauvorhaben und Investorenmodelle zu entwickeln. Je nachdem, in welchem Umfang das gelingt, kann die Gemeinde dann auch anderweitig nach Investoren Ausschau halten.