Oktoberfest und Bierpongturnier in der Gemeindehalle

In der Gemeindehalle Wain wird am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, ein schwäbisch–traditionelles Oktoberfest gefeiert. Der Musiverein Wain organisiert dazu auch ein Bierpongturnier, das am Samstag ab 20 Uhr stattfindet. Die ersten beiden Plätze erhalten einen Preis. Die Anmeldung ist bis Freitag, 15. September per Mail an [email protected] möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Team, die Kosten für das Bier sind inklusive.

Am Sonntag sorgt der MV Schemmerhofen ab 11 Uhr für Unterhaltung. Um 16 Uhr endet das Oktoberfest.