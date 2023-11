Nikolausmarkt in Schäfers Kultur Stadel

Das Team von Schäfers Kultur Stadel in Wain lädt wieder zum Nikolausmarkt ein, der am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Die Veranstalter versprechen ein vielfältiges Angebot von Textilien, Patchwork, Accessoires, Schmuck, Nützlichem aus Holz oder Keramik. Elf Stände stellen im Stadel ihre selbst hergestellten Produkte aus. Dazu sind Kaffee, Kuchen, Glühwein, Mandarinen, Nüsse und Grillwürste geboten. Für weihnachtliche Musik sorgen am Sonntag Michael und Noah Frey mit Klavier und Cello. Am Sonntag gegen 16 Uhr hat sich der Nikolaus angesagt, der für die Kinder etwas mitbringen will. Der Eintritt ist frei.