Seit vielen Jahren bildet das Frühjahrskonzert neben der Teilnahme an Wertungsspielen den musikalischen Höhepunkt beim Musikverein Wain. Dieses Jahr findet das Frühjahrskonzert am Samstag, 16. März, um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Wain statt.

Die Veranstaltung ist als Doppelkonzert mit der Stadtkapelle aus Weißenhorn und dem Blasorchester des Musikvereins Wain geplant. Dabei haben die Dirigenten bei der Auswahl der Stücke den Schwerpunkt auf konzertante Blasmusik gelegt.

Das Ergebnis ist ein Konzertprogramm, das einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Musik bringt und den Freunden der Volks- und Blasmusik einen interessanten Abend bereiten wird, schreiben die Veranstalter.

Den ersten Konzertteil eröffnet die Stadtkapelle Weißenhorn mit dem Stück „Festive Ouvertüre“, gefolgt von „Cobra“, ein Stück, welches aus vier Sätzen besteht. Es folgen die Musikstücke „Songs from the Catskills“, „ Forever Young“ und „El Cumbanchero“.

Danach präsentiert der Musikverein Wain unter der Leitung von Sebastian Just die Musikstücke „A Huntingdon Celebration“ und den „Nibelungen-Marsch“. Während des Konzertes werden verdiente Musikerinnen/Musiker geehrt. Danach geht es weiter mit der „Seagate Ouvertüre“ und dem Stück „Cartoon Spectacular“, gefolgt von „The Wellermann“, mit dem der Musikverein Wain das Konzert beendet.