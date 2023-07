Jugendturnier am Golfclub Reischenhof

Die 13. International Matchplay Trophy und zugleich 3. German International Youth Challenge des Baden–Württembergischen Golfverbandes findet dieses Jahr erstmalig auf der Anlage des Golfclub Reischenhof statt. Gespielt wird vom 25. bis 28. Juli um den Titel des „IMT Champion 2023“.

Um jungen Golftalenten der Region die Möglichkeit zu geben, sich bereits in frühen Jahren mit Gleichgesinnten aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland messen zu können, hat der Baden–Württembergische Golfverband dieses Turnierformat vor 13 Jahren ins Leben gerufen. Heutige Weltklassespieler wie die deutschen Profigolfer Aline Krauter, Isi Gabsa oder Hurly Long haben bei diesem Turnier bereits erste internationale Erfahrungen gemacht.

Das Besondere der IMT ist der Matchplay–Modus, bei dem getrennt nach Geschlecht direkt gegeneinander gespielt wird. Nach der Proberunde am Montag, 24. Juli, absolvieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dienstag und Mittwoch eine Zählspielqualifikation über jeweils 18 Löcher.

Von den hier besten 24 Mädchen und 24 Jungen qualifizieren sich die Plätze neun bis 24 für die erste Matchplay–Runde über neun Löcher. Dieses sogenannte Sechzehntelfinale findet dann direkt im Anschluss an die 18 Loch Zählspielqualifikation statt. Ein sportliches Programm also für die Jugendlichen am dritten Tag.

Die Plätze eins bis acht hingegen qualifizieren sich direkt für das Matchplay–Achtelfinale über 18 Löcher am Donnerstag. Donnerstag und Freitag werden dann schließlich in weiteren vier Runden Matchplay die Siegerin und der Sieger ermittelt.

41 Mädchen und 50 Jungen bis 18 Jahre nehmen in diesem Jahr an der Trophy teil. Sie kommen aus Deutschland, Schweiz, Schweden und Türkei. Bereits im Mai fand auf dem Reischenhof ein Qualifikationsturnier statt. Bei diesem wurden noch jeweils zwei der begehrten Startplätze vergeben. Die Handicaps reichen in diesem Jahr von —6,5 bis 8,0.

Die beiden Lokalmatadore, Jakob Fritz vom Golfclub Reischenhof und Nico Blankenhorn vom Golfclub Ulm, können dank einer Wildcard ebenfalls internationale Turnierluft schnuppern. Zuschauer sind willkommen.